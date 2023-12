Donazione da parte della Cisl all’associazione Nadiya per sostenere la comunità ucraina

Speranza e solidarietà vanno insieme, é il momento di pensare anche a chi soffre a causa della guerra: la Cisl di Parma Piacenza, sindacato che rappresenta i lavoratori e le lavoratrici del territorio emiliano, ha deciso di effettuare una donazione di 1000 euro all’Associazione Nadiya (Speranza), organizzazione non governativa che si occupa di assistenza, accoglienza e integrazione sociale delle donne provenienti dall’Ucraina e delle loro famiglie, per supportare il progetto umanitario presentato dalla stessa organizzazione dal titolo “Salviamo le vite insieme”.

“Ogni guerra è una sconfitta per l’umanità. La speranza di noi tutti, che abbiamo a cuore l’idea di una pace giusta in quel Paese martoriato dal conflitto – ha spiegato Michele Vaghini, segretario generale Cisl Parma Piacenza – è che il popolo ucraino possa uscire per sempre dalla sofferenza della guerra. Speriamo che a queste persone, che abbiamo imparato a conoscere da vicino in questi anni, in quanto importante comunità lavorativa inserita nella nostra realtà locale, sia consentito di vivere in un Paese dove i diritti umani e la democrazia siano rispettati”.

“Ci sembra quindi doveroso ascoltare la voce degli innocenti ed essere solidali, aiutando un’associazione come Nadiya che dall’inizio della guerra, spedisce in quel territorio generi di prima necessità per aiutare la popolazione ucraina. Abbiamo cercato di essere concreti negli aiuti sin dall’inizio, con l’organizzazione per esempio, del concerto solidale al Teatro Municipale di Piacenza, pochi mesi dopo lo scoppio della guerra e continuiamo a farlo ora”.

“Grazie per l’attenzione nei nostri confronti”

Lyudmyla Popovych che è la presidente dell’Associazione Nadiya e si occupa personalmente delle attività quotidiane dell’organizzazione, ha così ringraziato la Cisl incontrando il Segretario Generale Michele Vaghini con la Segreteria (Angela Calò e Donato Sementina) nella sede provinciale di via Pietro Cella: “Siamo molto grati per il gesto solidale della Cisl verso la nostra comunità e per l’attenzione mostrata da lei in questi mesi nei nostri confronti. Ricordo per esempio l’iniziativa organizzata insieme a Settembre alla Biblioteca Passerini Landi che ha voluto dare voce alle testimonianze delle persone che vivono sulla propria pelle il conflitto”.

“La guerra in Ucraina continua e ogni giorno porta con sé nuovi morti e ulteriore distruzione: si soffre ancora di fame e freddo, si muore per la guerra ma vi prego, non abbassate l’attenzione su questa tragedia. Una tragedia che speriamo finisca presto senza che l’aggressione venga premiata, per consentire all’Ucraina di rialzarsi e ripartire dalle macerie. Un ruolo fondamentale lo dovrà pertanto svolgere la comunità internazionale, perché ogni giorno in Ucraina la gente continua a morire e questo non va mai dimenticato. Da parte nostra, destineremo la somma donata, all’acquisto di farmaci di primo soccorso, fondamentali per aiutare la nostra gente”.