Condannato per sostanze stupefacenti, 24enne irregolare scarcerato e subito espulso

Continua l’attività di contrasto della Questura di Piacenza nei confronti dell’immigrazione clandestina.
Nella giornata di martedì 1° settembre c.m., l’Ufficio Immigrazione ha trattato la posizione sul territorio nazionale di un cittadino straniero di 24 anni che si trovava detenuto presso la Casa Circondariale di Piacenza.
Nello specifico, lo straniero, aveva a suo carico precedenti penali riguardanti lo spaccio di sostanze stupefacenti.
All’atto della scarcerazione il Questore di Piacenza ha emesso nei suoi confronti un Provvedimento di espulsione dal territorio nazionale per poi essere accompagnato presso lo scalo aereo di Milano Malpensa dove è stato poi imbarcato sul volo diretto nel proprio Paese di Origine.