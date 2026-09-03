Asilo di Borgotrebbia, il Comune risolve il contratto con Co.D.Eco. per “grave inadempimento”

Per completezza di informazione, con riferimento ai lavori presso il polo per l’Infanzia di Borgotrebbia, il Comune di Piacenza conferma di aver disposto la risoluzione per grave e persistente inadempimento anche del contratto con Co.D.Eco Srl.

Dopo la precedente risoluzione del contratto con la ditta Costruire Srl, risalente al dicembre dello scorso anno per motivi analoghi, il Comune aveva seguito la procedura prevista dalla normativa, scorrendo la graduatoria originaria e affidando nel marzo scorso a Co.D.Eco i lavori residui.

Anche in questo caso il monitoraggio del cantiere ha fatto emergere gravi criticità. A luglio la Direzione lavori ha contestato ritardi e inadempienze attraverso specifici ordini di servizio, sino ad accertare la totale inattività del cantiere e l’assenza di maestranze.

Il 7 agosto è stato quindi formalmente avviato il procedimento di risoluzione. Al sopralluogo conclusivo del 31 agosto, al quale l’impresa non si è presentata nonostante la regolare convocazione, è stata constatata la mancata esecuzione delle lavorazioni richieste e la perdurante assenza di maestranze e mezzi.

La determina del 31 agosto dispone pertanto la risoluzione del contratto. Il Comune procederà ora alla quantificazione dei lavori eseguiti, degli eventuali danni e dei maggiori oneri necessari per completare l’intervento, attivando anche le procedure previste a tutela dell’Ente e delle risorse pubbliche.

Amministrazione e uffici comunali stanno in queste ore valutando la migliore modalità per il completamento dell’opera – attualmente manca circa il 20% dei lavori – tutelando l’interesse dell’ente.