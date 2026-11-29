I biancorossi cercano continuità dopo 4 vittorie consecutive tra campionato e Coppa che valgono il momentaneo secondo posto in classifica assieme al Chievo e alle spalle della capolista Nibbiano che conserva due punti di vantaggio sulle inseguitrici. I locali hanno cambiato l’allenatore ad inizio novembre. Dall’arrivo di Allegretti i milanesi hanno raccolto una vittoria con il Fiorenzuola, una sconfitta di misura con il Caldiero Terme, mentre domenica scorsa la gara con la Pro Palazzolo è stata rinviata per impraticabilità del campo.

Le probabili formazioni

Piacenza (4-4-2): runo, Putzolu, Ferri, Bakayoko, Mazzantini, Bassanini, Mazzaglia, Poledri, Rrapaj, Mustacchio, Raffini. All. Frazini

Arbitro: Francesco Fermo (Torre Annunziata)

Ass. 1: Gabriele Lovecchio (Brindisi)

Ass. 2: Stefano Sibilio (Brindisi)

Il prepartita