Lunedì 30 novembre, dalle 10 alle 13, la Residenza Gasparini ospiterà la presentazione dell’edizione 2026 di “My Talent”.

Nel corso della mattinata si realizzeranno i laboratori di co-progettazione che vedono lavorare fianco a fianco imprese, istituzioni, Università Cattolica e studenti e studentesse del campus piacentino. L’obiettivo è valorizzare i talenti che nascono sul territorio, aiutarli a crescere e trattenerli qui.

Il metodo è il confronto diretto tra aziende e studenti, per progettare insieme attività e servizi che entreranno nei percorsi formativi del prossimo anno accademico. Le imprese non sono quindi semplici interlocutrici: partecipano in prima persona alla costruzione delle competenze che prendono forma in Università e di cui hanno loro stesse bisogno.

Durante l’evento interverranno Franca Cantoni, docente di Gestione delle risorse umane dell’Università Cattolica del Sacro Cuore insieme alla psicologa del lavoro Ilaria Tirelli. «La sfida di MyTalent – dice la professoressa Cantoni – sta nel trasformare l’employability da risultato atteso al termine di un percorso universitario a esperienza condivisa, che prende forma durante il percorso stesso, attraverso il confronto, la sperimentazione e la contaminazione tra mondi diversi».

Il progetto viene realizzato grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna nell’ambito di Uc CareER Hub promosso dal Career Service dell’Università Cattolica in collaborazione con Confindustria Piacenza.