È stato inaugurato oggi il monumento commemorativo dedicato al Pozzo Cortemaggiore 1, struttura simbolo della storia energetica e industriale italiana. Al taglio del nastro, in via Enrico Mattei, ha partecipato il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale e di Eni, Snam, Associazione Pionieri e Veterani Eni e Assorisorse.

La storia del Pozzo Cortemaggiore 1: dalla scoperta degli idrocarburi al primo sito italiano di stoccaggio del gas

La perforazione del Pozzo Cortemaggiore 1 ha consentito nel 1949 l’individuazione di importanti accumuli di idrocarburi nel sottosuolo; l’anno successivo entrò in produzione. Conclusa quest’ultima, i giacimenti conobbero una nuova destinazione d’uso: nel 1964 Cortemaggiore divenne infatti il primo sito italiano di stoccaggio di gas naturale, segnando il passaggio da luogo di produzione a infrastruttura per la sicurezza energetica del Paese.

Chiusura mineraria nel 2026, la testa del pozzo originale donata al Comune di Cortemaggiore

Il Pozzo 1 è stato successivamente utilizzato per il monitoraggio delle pressioni del giacimento, funzione poi progressivamente assunta da altri pozzi nelle immediate vicinanze. Venuta meno la sua funzione tecnica, nel corso del 2026 è stata eseguita la chiusura mineraria e la messa in sicurezza. La testa pozzo originale, rimossa durante queste operazioni, è stata donata simbolicamente al Comune di Cortemaggiore e costituisce oggi il fulcro del monumento inaugurato in via Enrico Mattei.

Stoccaggio del gas naturale, il ruolo strategico per la sicurezza energetica italiana

Quella iniziata a Cortemaggiore oltre sessant’anni fa è un’attività che mantiene oggi un ruolo centrale nel sistema energetico italiano: lo stoccaggio consente di accumulare gas nei giacimenti durante i periodi di minore consumo e di renderlo nuovamente disponibile quando la domanda aumenta, contribuendo all’equilibrio tra domanda e offerta e alla continuità delle forniture.

In particolare, la disponibilità di gas immagazzinato costituisce una riserva fondamentale per affrontare i picchi di domanda della stagione invernale e possibili interruzioni o riduzioni degli approvvigionamenti, contribuendo così alla sicurezza e alla resilienza del sistema energetico nazionale.

Stoccaggio del gas, riserve italiane all’84% contro una media europea del 67%

L’Italia dispone di circa un sesto dell’intera capacità di stoccaggio dell’Unione europea, e il 20 ottobre ha raggiunto l’obiettivo di riempimento del 90%, dieci giorni prima dell’inizio della stagione invernale, conseguendo in anticipo gli obiettivi fissati dal quadro regolatorio continentale. Ad oggi, con la campagna di prelievo in corso, la percentuale di riempimento dei siti nazionali è dell’84%, a fronte di una media europea del 67%.

Come funziona lo stoccaggio del gas naturale nei giacimenti sotterranei

In Italia, per l’attività di stoccaggio vengono utilizzati giacimenti di gas naturale ormai esauriti che, dopo averlo contenuto in sicurezza per milioni di anni, vengono riconvertiti per immagazzinarlo nuovamente nel sottosuolo. Il gas viene iniettato nei minuscoli pori delle rocce del giacimento, mentre gli strati impermeabili sovrastanti ne garantiscono il confinamento in condizioni di sicurezza, replicando un processo avvenuto naturalmente nel corso della loro storia geologica.