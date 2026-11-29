Trasferta amara per l’Italia Chef Piacenza che cede 72-68 nei minuti finali alla Virtus Medicina. Partenza decisa per i biancorossi con un Livelli ispirato: al 5’ Piacenza è a +4 (7-11).

Medicina risponde colpo su colpo ma alla fine del primo quarto sono ancora gli ospiti a condurre di una lunghezza (19-20). Nel secondo quarto si inceppa l’attacco biancorosso con soli 2 punti segnati nei primi 4 minuti della frazione, Medicina ne approfitta per volare sulla doppia cifra di vantaggio (34-24 al 17’).

Piacenza ricuce fino al -3 (36-33) con cui si va all’intervallo lungo, grazie alla tripla sulla sirena di Bona. I padroni di casa aprono il terzo quarto con quattro triple consecutive che propiziano un parziale di 17-4 che porta i gialloneri al massimo vantaggio a +16 (53-37).

6 punti consecutivi di Pescatori e una tripla di Livelli rimettono tutto in discussione e alla fine del terzo quarto i ragazzi di coach Maioli sono nuovamente a contatto (53-48). Sono ancora le triple di Livelli a spingere Piacenza fino al sorpasso sul 56-57 a metá dell’ultimo quarto.

La partita ora è equlibratissima, Medicina trova il guizzo per portarsi a +3 (68-65) a meno di un minuto dalla fine. Dall’altra parte Livelli fallisce la tripla dell’aggancio a 17 secondi dalla sirena finale e ai padroni di casa non resta che gestire il finale realizzando i tiri liberi decisivi sui falli sistematici dei biancorossi.

Finisce 72-68 in favore di Medicina con tanti rimpianti per l’Italia Chef che con una vittoria avrebbe potuto staccare Modena (sconfitta da CVD) in testa alla classifica. Nella prossima giornata Piacenza ospiterà gli Angels Santarcangelo al Pala San Lazzaro, sabato 5 dicembre, alle ore 18:30.

VIRTUS MEDICINA – ITALIA CHEF PIACENZA 72-68

(19-20, 17-13, 17-15, 19-20)

Tabellini: Galli 14, Oukara ne, Pescatori 9, Lombardi ne, Bona 9, Livelli 25, Massari 3, Bassani 4, Rigoni 2, Guaccio 2, Camara ne, Fumi. All. Maioli, ass. all. Molinaroli