Netta e convincente vittoria per le padrone di casa targate RIVER DECALACQUE che in poco più di un’ora hanno avuto ragione della formazione del CARPANETO VOLLEY. A parziale scusante della squadra di patron Bulla va detto le ospiti avevano alcune defezioni che hanno condizionato le scelte di mister Volpini.

Una vittoria meritata con mister Carbonetti che ha potuto dar spazio a tutte le ragazze a disposizione, ricevendo sempre riscontri positivi. Ora la formazione trebbiense è attesa a “tre tappe dolomitiche”, in sequenza: Podenzano – S.C. Parma e Salsomaggiore che potranno dire molto sulla stagione del RIVER VOLLEY. Si inizia venerdì prossimo con la trasferta a Podenzano, seconda forza del campionato.

RIVER DECALACQUE PC – SAVI ITALO CARPANETO VOLLEY PC 3-0

(25-14 25-10 25-13)

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 9, Viaroli (L1), Rocca 6, Fochi I. 1, Boiardi 2, Basile, Pedrazzini 7, Cappellini 8, Euclidi 8, Molinaroli 4, Bersanetti (L2), Mozzi 2, Rolleri 7, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;

SAVI ITALO CARPANETO VOLLEY PC: Milosevic 3, Croci (L2), Savi 1, De Micheli, Carini 1, Solari (L1), Zucchi 1, Fochi M., Fornaroli, Fall 2, Barbieri 2, Guienne 1, Picciotti, All. Volpini;