Urne aperte oggi domenica 29 novembre per l’elezione del presidente della Provincia di Piacenza e il rinnovo del Consiglio provinciale. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 20 presso il Campus Agroalimentare “G. Ranieri – G. Marcora”, in strada Agazzana 35, a Piacenza. Sono 577 gli amministratori locali chiamati a esprimere il proprio voto, scegliendo tra Franco Albertini, sindaco del Comune di Alta Val Tidone, e Roberta Valla, sindaco di Travo.

Il futuro presidente, che prende il posto di Monica Patelli, resterà in carica quattro anni. Per i dieci consiglieri provinciali il mandato durerà due anni.

Albertini, in rappresentanza del centrodestra, è sostenuto dalla lista “Avanti Piacenza La Provincia dei Comuni”. Lista che include Albertini Franco, Bertoli Merelli Francesca, Bonini Federico, Galvani Paola, Lodigiani Mauro, Maloberti Giampaolo, Manara Micaela, Morganti Massimiliano, Piccoli Maria Cristina, Sparzagni Riccardo.

Valla, espressione del centrosinistra, è sostenuta dalla lista “Provincia di Piacenza – Provincia Unita”. Lista che include Zangrandi Filippo, Pompini Nadia, Scagnelli Gabriele, Calza Patrizia, Fuochi Sergio, Granata Silvia, Sorrenti Nicolò.

Si tratta di elezioni di secondo livello, alle quali non partecipano direttamente i cittadini, ma i sindaci e i consiglieri comunali del territorio provinciale.

Elezioni provinciali di Piacenza, come funziona il voto ponderato

Il sistema elettorale prevede il voto ponderato, il cui peso varia in funzione della fascia demografica di appartenenza del Comune rappresentato dall’elettore.

Il corpo elettorale è suddiviso in cinque fasce demografiche, ciascuna contraddistinta da una scheda di colore diverso.