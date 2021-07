Commercio, l’Assessore Cavalli: “La ripartenza indica dati positivi, anche a luglio ci aspettiamo il segno più” – AUDIO

Commercio, l’Assessore Cavalli: “Anche per luglio ci aspettiamo i dati positivi di maggio – giugno”. L’esponente della Giunta Barbieri si è soffermato a Radio Sound anche sui riscontri positivi avuti dopo la fiera di Sant’Antonino.

“Ho parlato con diversi operatori e tutti mi hanno dato esito positivo. Certamente non è stata la Fiera classica del giorno del patrono per le ragioni di sicurezza anti Covid, ma i riscontri sono stati buoni. Certamente su 184 qualche scontento può esserci ma ho visto tanti piacentini con delle borse in mano quindi significa che hanno acquistato partecipando alla Fiera di Sant’Antonino“.

Le persone hanno voglia di uscire e tornare a fare acquisti

“Dalle informazioni in mio possesso i dati di maggio e giugno sono positivi, quindi credo che anche luglio possa essere un mese con il segno più. In particolare sarebbe un segnale importante per poter ripartire e dare linfa al commercio della città e non solo”.

Commercio, l’Assessore Cavalli: AUDIO INTERVISTA