Concorso per quattro istruttori agenti di polizia locale, pubblicato l’elenco degli ammessi

Sono settantuno gli ammessi alla prova scritta del concorso indetto dal Comune di Piacenza per l’assunzione di quattro istruttori agenti di Polizia Locale. Lo rende noto Palazzo Mercanti, ricordando che che sul sito istituzionale e sul portale Inpa è stato pubblicato l’elenco completo, opportunamente anonimizzato.
I candidati ammessi sono convocati alle ore 11.30 di martedì 3 marzo presso il PalabancaSport di via Tirotti 45. Le prove orali si terranno da mercoledì 11 a venerdì 20 marzo presso il Municipio, in piazza Cavalli 2. I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove d’esame muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento.
Eventuali modifiche alle date, ora e luogo di svolgimento delle prove, o altre comunicazioni, verranno pubblicate sul Portale InPA e sul sito del Comune www.comune.piacenza.it – sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, nella sezione dedicata al concorso, con valore di notifica. Nessun altro strumento di comunicazione verrà attivato, per cui è onere del candidato verificare costantemente quanto pubblicato.