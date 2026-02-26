Concorso per quattro istruttori agenti di polizia locale, pubblicato l’elenco degli ammessi

Sono settantuno gli ammessi alla prova scritta del concorso indetto dal Comune di Piacenza per l’assunzione di quattro istruttori agenti di Polizia Locale. Lo rende noto Palazzo Mercanti, ricordando che che sul sito istituzionale e sul portale Inpa è stato pubblicato l’elenco completo, opportunamente anonimizzato.

I candidati ammessi sono convocati alle ore 11.30 di martedì 3 marzo presso il PalabancaSport di via Tirotti 45. Le prove orali si terranno da mercoledì 11 a venerdì 20 marzo presso il Municipio, in piazza Cavalli 2. I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove d’esame muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento.

Eventuali modifiche alle date, ora e luogo di svolgimento delle prove, o altre comunicazioni, verranno pubblicate sul Portale InPA e sul sito del Comune www.comune.piacenza.it – sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, nella sezione dedicata al concorso, con valore di notifica. Nessun altro strumento di comunicazione verrà attivato, per cui è onere del candidato verificare costantemente quanto pubblicato.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy