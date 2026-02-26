Il percorso per genitori e figli preadolescenti protagonista su Radio Rai al programma “Formato Famiglia”

Sulle frequenze nazionali di Rai Radio Uno, all’interno del programma “Formato Famiglia” condotto da Daria Alessandrini, riflettori accesi sul progetto “Com’ero io, come sei tu”, promosso congiuntamente dal Centro per le Famiglie comunale e dall’Azienda Usl di Piacenza.

A parlarne, in una breve intervista trasmessa in diretta, la responsabile del Centro per le Famiglie Giulia Cagnolati, che ha illustrato gli obiettivi del percorso dedicato a genitori e figli per accompagnarli, insieme, nell’affrontare i cambiamenti tipici della preadolescenza, nella fascia d’età tra gli 11 e i 14 anni.

L’iniziativa, che rientra nell’alveo dell’impegno condiviso tra le istituzioni per sostenere la genitorialità e promuovere il dialogo intergenerazionale, è partita proprio in questi giorni registrando il tutto esaurito sia per il gruppo dei papà con figli maschi (il cui primo incontro si è tenuto ieri, 25 febbraio), sia per il gruppo madri e figlie, al via il 4 marzo. I diversi appuntamenti sono coordinati da un’équipe multidisciplinare composta da una psicologa, un educatore e una ginecologa dell’Azienda Usl.

È possibile riascoltare l’intervento radiofonico sul tema scegliendo, al link https://www.raiplaysound.it/programmi/formatofamiglia, la puntata odierna.

Chi fosse interessato, invece, a partecipare a futuri incontri del percorso “Com’ero io, come sei tu”, può chiedere informazioni allo Sportello Informafamiglie, telefonando allo 0523-492380 o scrivendo a informafamiglie@comune.piacenza.it .

