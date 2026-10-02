Confapi Industria: “Per un passaggio generazionale di successo il tempo è un ottimo alleato”

“Per un passaggio generazionale di successo il tempo è un ottimo alleato. Ma ci sono anche altri fattori”. Così l’avvocato Massimo Perini della società Kleros ha aperto il convegno dedicato a “Il futuro dell’impresa. Strategie giuridiche e fiscali per un passaggio generazionale di successo”, ideato dalla Banca di Piacenza e promosso da Confapi Industria Piacenza al PalabancaEventi per approfondire uno dei nodi cruciali per la continuità del tessuto imprenditoriale.

L’incontro si è aperto con i saluti introduttivi di Angelo Antoniazzi, direttore generale e amministratore delegato della Banca di Piacenza, e Vincenzo Cerciello, presidente di Confapi Industria Piacenza: in apertura, Antoniazzi ha voluto dedicare un momento di ricordo al presidente della banca Giuseppe Nenna, recentemente scomparso.

Spazio poi al cuore tematico dell’evento affrontato dall’avvocato Perini: l’analisi ha preso le mosse dal delicato rapporto tra patrimonio e famiglia, ponendo l’accento sul confine tra i beni aziendali e il patrimonio personale dell’imprenditore.

“Un passaggio generazionale di successo va pianificato – spiega Perini – il tempo è un ottimo alleato, ovviamente insieme ad altri fattori. Fare impresa oggi è un’impresa, ma per dare continuità a essa occorre lavorare e pensare anche al futuro, non solo al presente. Bisogna combinare insieme la tipologia di azienda e il modello familiare, capendo chi potrà e vorrà continuare: queste sono le due cose fondamentali, accanto alle quali occorre scegliere fra le soluzioni giuridiche e fiscali che ci consentono di dare continuità. Le banche, le aziende, gli imprenditori hanno una loro storia che li ha portati fino a qua: è attraverso questa storia che si crea il futuro”.

Il convegno è entrato nel vivo della programmazione del passaggio generazionale, esaminandone le criticità meno evidenti e le opportunità per l’impresa e la famiglia: “Spesso c’è poca chiarezza sulle possibili soluzioni – continua Perini – molti ragionano attraverso informazioni random, ma per semplificare il passaggio generazionale è fondamentale avere una visione d’insieme ed è quello che spesso manca”.

Tra i temi trattati ci sono stati anche l’impatto fiscale derivante dalle diverse scelte strategiche, il confronto operativo e fiscale tra testamento e donazioni, le più recenti novità normative in materia di esenzioni fiscali e un confronto tra la fiscalità successoria italiana e quella dei principali Paesi europei.

“È stato un convegno importante: Confapi Industria Piacenza è vicino alla crescita delle aziende e questo tema interessa moltissimo – sottolinea Cerciello – abbiamo toccato diversi aspetti del passaggio generazionale, da quello legislativo a quello fiscale: speriamo di avere dato un valore aggiunto alle nostre imprese”.