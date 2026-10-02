Regolamento polizia urbana, Insieme per Borgonovo: “Per Borgonovo strumento necessario su cui si è persa un’occasione di confronto”

“Il tema della sicurezza e, di riflesso, il regolamento di Polizia Urbana sono priorità per Borgonovo e meritano di essere discussi nel merito, non utilizzati come occasione di scontro politico” disse Monica Patelli folgorata sulla strada delle elezioni, così come pare tutto il PD provinciale, da temi di cui si è ampiamente disinteressata in cinque anni di mandato. Non abbiamo mai espresso dissenso nel merito della revisione del regolamento di polizia urbana, alla luce soprattutto delle profonde modifiche che il tessuto sociale di Borgonovo sta vivendo, delle emergenze post Covid e financo delle difficoltà che la nuova raccolta differenziata porta con sé a livello di decoro e convivenza civile”. Inizia così la nota di Insieme per Borgonovo che interviene sul Regolamento di polizia urbana.

LA NOTA DI INSIEME DI BORGONOVO

Per questo siamo arrivati a plaudere al documento come base di confronto e persino a votare a favore; ma ciò non ci esime dal sottolineare come si sia persa la possibilità per i borgonovesi, non tanto per noi consiglieri di minoranza, di discuterne insieme e di concretamente contribuire alla sua redazione.

Ed è, infatti, proprio quel “meritano di essere discussi nel merito” del Sindaco che ci lascia basiti. Ci è stato presentato in capigruppo il nuovo regolamento il giorno 24 settembre e cinque giorni dopo in consiglio comunale per sua approvazione: se questo è il concetto di confronto con la minoranza e con la cittadinanza che ha il Sindaco Patelli, confermiamo tutte le nostre preoccupazioni per Borgonovo e i suoi cittadini.

Non ci conforta nemmeno sapere che “presto verrà organizzato un incontro pubblico per presentare questo nuovo regolamento all’intera cittadinanza”, perché siamo certi che non sarà altro che l’ennesima passerella di Sindaco e Giunta a favore di stampa. Nulla è stato fatto se non ora a campagna elettorale avviata. Ma i borgonovesi siamo certi che non si faranno ingannare dalle parole.