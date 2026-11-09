“Le domande che ogni impresa dovrebbe porsi oggi”, incontro con Confapi Industria l’11 novembre

Riconoscere le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e preparare le piccole e medie imprese alle opportunità di domani. Con questo obiettivo il Gruppo Donne Imprenditrici di Confapi Industria Piacenza (ConfapiD) organizza l’evento dal titolo “IL FUTURO NON ASPETTA. Il coraggio delle domande che ogni impresa dovrebbe porsi oggi”, in programma mercoledì 11 novembre alle l 17.30 nella sede di Confapi Industria Piacenza in Via Menicanti, 1.

L’incontro nasce per offrire alla comunità imprenditoriale del territorio uno spazio di riflessione strategica, a partire da un interrogativo fondamentale: “Tra cinque anni, quale sarà la sfida più difficile da affrontare per chi fa impresa?”.

I relatori: Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mauro Bellini, Alessandro Tassi e Michele Corradi

L’evento vedrà la partecipazione di esperti del mondo accademico, dell’innovazione e della sostenibilità, affiancati da testimonianze aziendali: nella prima parte Carlo Alberto Carnevale Maffè, Associate Professor of Practice presso la SDA Bocconi School of Management, e Mauro Bellini, Direttore di ESG360.it e docente a contratto all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Nella seconda parte invece interverranno Alessandro Tassi, CEO di Spin Applicazioni Magnetiche Srl, e Michele Corradi, CEO e co-fondatore di Lindbergh Spa.

Barbara Boselli: “Stimolare domande capaci di cambiare il modo di guardare all’impresa”

Barbara Boselli, presidente del Gruppo Imprenditrici di Confapi Industria Piacenza (ConfapiD), sottolinea le ragioni e lo spirito dell’iniziativa:

“L’iniziativa nasce da una convinzione: nella quotidianità imprenditoriale, tra urgenze operative, gestione delle persone, clienti e produzione, il tempo per interrogarsi sul futuro rischia di diventare sempre più limitato. Eppure, proprio la capacità di fermarsi a riflettere, mettere in discussione gli schemi consolidati e valutare nuove possibilità è vitale per continuare a crescere e prosperare.

L’obiettivo non è fornire risposte preconfezionate, ma stimolare domande capaci di cambiare il modo in cui gli imprenditori guardano alla propria azienda e alle opportunità che hanno davanti. Da anni l’appuntamento autunnale di ConfapiD, tradizionalmente vicino alla ricorrenza del 25 novembre, valorizza le donne e le loro storie d’impresa, offrendo spazio alle esperienze, alle competenze e al contributo femminile nel mondo economico.

Innovazione e cultura d’impresa, il ruolo del Gruppo Donne Imprenditrici

Quest’anno il Gruppo ha scelto di ampliare la prospettiva, dedicando l’incontro a una questione che riguarda l’intera comunità imprenditoriale: come prepararsi alle trasformazioni in corso e riconoscere le opportunità che il futuro offre già nel presente. È una scelta di continuità con la missione del Gruppo, che vuole essere anche promotore di cultura d’impresa, conoscenza e confronto per tutto il territorio.

Il protagonismo delle imprenditrici si esprime, in questa occasione, nella capacità di individuare un tema strategico per la comunità, creare un’occasione di approfondimento e mettere a disposizione di tutti stimoli per leggere il futuro con maggiore consapevolezza.

La presenza di relatori di entrambi i mondi dell’economia, della tecnologia e dell’impresa va letta in questa prospettiva: il Gruppo Donne si fa promotore di una riflessione che supera i confini del genere perché la sfida riguarda tutti”.