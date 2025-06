Partnership tra Confesercenti e associazione William Bottigelli: “A supporto della solidarietà e del territorio” – AUDIO

Confesercenti Piacenza ha deciso di sostenere e supportare l’Associazione William Bottigelli nell’impegno che la stessa svolge nel promuovere in particolare la tutela delle persone con disabilità e nell’inclusione sociale ed in generale attività destinate in beneficenza.

L’impegno di Confesercenti Piacenza per supportare e valorizzare l’Associazione William Bottigelli si realizzerà sotto varie forme: dall’invito a devolvere il 5×1000 a favore delle attività della Associazione ad una maggiore e puntuale informazione dei soci riguardo alle attività ed iniziative realizzate dalla Associazione William Bottigelli.

“Un accordo, una partnership che a noi fa molto piacere portare avanti. È un orgoglio formalizzare questo accordo strategico che riguarda sia la valorizzazione di questa istituzione, quindi, anche partecipando alle iniziative che poi nei prossimi mesi verranno portate avanti, ma anche in modo materiale. Perché, soprattutto adesso che siamo in un periodo di dichiarazione dei redditi, con il discorso del 5 per mille, noi sosterremo sicuramente questa scelta, per cui è un elemento per noi molto importante che valorizza anche il ruolo della nostra associazione dal punto di vista anche sociale”, commenta Fabrizio Samuelli, direttore di Confesercenti.

“Questa partnership significa tantissimo. Intanto significa poter abbinare il nostro quotidiano supporto alla solidarietà del territorio a un player importantissimo che fa tantissime cose per il territorio ed è insito appunto nella struttura economica finanziaria. E’ una cosa estremamente importante perché certifica la serietà del nostro impegno per il sociale e la volontà di tante associazioni di seguirci per raccogliere fondi, appunto da riversare sulle varie iniziative che stiamo sviluppando in maniera quasi esclusiva per il Piacentino nel nostro 2025”. Sono le parole di Mario Chitti, portavoce dell’Associazione William Bottigelli.