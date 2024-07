Storie di Confesercenti Piacenza, la macelleria di via Leonardo da Vinci prosegue l’attività grazie a una giovane coppia – AUDIO

Storie di Confesercenti Piacenza, la macelleria di via Leonardo da Vinci prosegue l’attività grazie all’impegno di una giovane coppia. Fabrizio Samuelli, nel programma realizzato in collaborazione con Radio Sound, ha incontrato Martina impegnata nei lavori per riaprire a settembre una longeva attività, per oltre trent’anni gestita da Carlo Fiorani.

Martina, pur essendo molto giovane con due figli di cui uno di pochi mesi, a un certo punto della sua vita, assieme a suo marito decide di cambiare strada lavorativa rilevando un’attività storica di Piacenza. Da una parte una sfida e dall’altra un negozio con una storia ultra decennale. Siamo molto positivi – spiega Martina – e abbiamo sempre voluto provare un’esperienza lavorativa in autonomia. Veniamo entrambi da anni di supermercati proprio per questo abbiamo capito l’importanza, parlando con i clienti, del tener vivo un negozio di quartiere.

Come riuscirete a conciliare famiglia e lavoro?

L’organizzazione tra noi è alla base di tutto. Poi confidiamo nell’idea di scuola già da piccoli anche per un fatto di maturità e apprendimento.

Manterrete la storicità della macelleria, con qualche innovazione?

Certo. Noi poi abbiamo abitato in questo quartiere e di conseguenza pensato alla preparazione di carne veloce da cuocere, avendo sempre meno tempo a disposizione. Soprattutto però puntiamo molto sulla territorialità e sulla qualità dei nostri prodotti.

A quando l’inaugurazione?

Mercoledì 4 settembre, poi porteremo avanti questo orario: dalle 8 alle 13.30 e dalle 16 alle 20. Vi aspettiamo!

Storie di Confesercenti Piacenza, la macelleria di via Leonardo da Vinci prosegue l’attività