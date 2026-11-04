Tutor, Capellini: “Crescono attività e risultati economici, per la prima volta superati i 3 milioni di euro”

Dalla formazione professionale per i giovani ai percorsi per reinserire gli adulti nel mondo del lavoro, fino ai progetti di inclusione sociale: Tutor amplia le proprie attività e chiude il 2025 con risultati economici in forte crescita.

La società, partecipata dai Comuni di Piacenza e Fiorenzuola d’Arda, si occupa di formazione, orientamento e politiche attive del lavoro, mettendo in relazione persone, imprese e bisogni del territorio.

Bilancio Tutor 2025, valore della produzione a 3 milioni e 88 mila euro

I risultati sono stati illustrati martedì 20 ottobre dal presidente Andrea Capellini alla commissione consiliare n. 4 “Sviluppo Economico” del Comune di Piacenza, presieduta da Luca Dallanegra, alla presenza dell’assessore Gianluca Ceccarelli.

Presenti anche il direttore generale Mirco Potami e la responsabile della sede piacentina Benedetta Benzi.

Il bilancio 2025, approvato dall’assemblea dei soci il 28 aprile, registra un valore della produzione di 3 milioni e 88 mila euro, circa il 9% in più rispetto al 2024, contro i 2 milioni e 621 mila euro del 2023.

Anche il risultato d’esercizio ha un incremento del 57% rispetto al 2024 portando il patrimonio netto della società ad oltre 1,2 milioni .

I risultati sono stati ottenuti mantenendo sostanzialmente stabile il personale, composto da 15 dipendenti, e rispettando i parametri regionali di affidabilità economico-finanziaria.

Nel 2025 coinvolte 2.580 persone nelle due sedi

Nel 2025 Tutor ha coinvolto complessivamente 2.580 persone nelle due sedi, con 17 classi attive nell’Istruzione e Formazione Professionale.

“Abbiamo lavorato per rendere Tutor sempre più solida, innovativa e vicina ai bisogni di giovani, lavoratori e imprese”, ha dichiarato Capellini.

Formazione degli adulti e politiche attive del lavoro: 1.198 utenti a Piacenza

Nel 2025 la sola formazione degli adulti e delle politiche attive ha raggiunto 1.198 utenti serviti nella sede piacentina, per 3.710 ore complessive.

Sono 692 le persone coinvolte nella formazione permanente e nelle politiche attive, con 70 tirocini aziendali, mentre 400 utenti hanno partecipato ai percorsi PNRR e GOL.

Per favorire l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità e in condizioni di fragilità sociale sono stati inoltre attivati 106 tirocini, anche attraverso progetti con il Comune.

Formazione professionale per oltre 300 giovani nella sede di Piacenza

I giovani coinvolti invece nella sede piacentina nell’ultimo anno sono stati più di 300, per un totale di 15.834 ore di formazione.

Tra questi, 188 iscritti a dieci percorsi professionali nei settori dell’impiantistica, della meccanica, dell’elettronica e del benessere; 55 ragazzi a rischio di abbandono scolastico, inseriti in quattro percorsi sperimentali annuali; e 57 minori stranieri non accompagnati, coinvolti in attività di orientamento, alfabetizzazione e formazione professionale, anche in collaborazione con la scuola edile.

Intelligenza artificiale, digital marketing e corso OSS nell’Appennino piacentino

L’offerta formativa si è ampliata con diversi corsi in collaborazione con l’amministrazione piacentina, istituzioni e tessuto socio-economico di città e provincia, tra i quali ad esempio un corso sull’intelligenza artificiale realizzati insieme all’ordine degli architetti di Piacenza, percorsi di digital marketing e iniziative per valorizzare le produzioni locali.

Nell’Appennino piacentino è stato inoltre attivato un corso di 1.000 ore per Operatore Socio-Sanitario, rivolto a 15 allievi, in collaborazione con l’Unione Alta Val Trebbia e Val Luretta e la Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Sede Tutor di Piacenza, investimenti in laboratori e sostenibilità

Nell’ultimo triennio la sede piacentina è stata migliorata con nuove attrezzature informatiche, laboratori tecnici riqualificati, impianto fotovoltaico, illuminazione led e interventi su uffici e aule.

È stata avviata anche la progettazione di un nuovo spazio esterno per attività sportive e didattiche.

Capellini: “Tutor più capace di costruire risposte concrete insieme al territorio”

“Il risultato principale è aver reso Tutor più capace di costruire risposte concrete insieme al territorio”, ha concluso Capellini, ringraziando i Comuni soci, i collaboratori e tutto il personale per il contributo alla crescita della società.

Al termine della relazione sono intervenuti i consiglieri comunali Patrizia Barbieri, Luigi Rabuffi, Barbara Mazza, Stefano Perrucci e Salvatore Scafuto, che hanno rivolto domande e approfondimenti sui temi affrontati, esprimendo apprezzamento per i risultati raggiunti e per il lavoro svolto da Tutor sul territorio.