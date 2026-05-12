Fiume Po in piena, sabato 16 maggio esercitazione della protezione civile: modifiche alla viabilità

Per la giornata del prossimo 16 maggio è stato programmato lo svolgimento di un’esercitazione di protezione civile finalizzata a verificare la risposta del sistema locale in occasione del rischio idraulico determinato dagli eventi di piena del fiume Po nella città di Piacenza.

Nello specifico sarà testata l’attivazione del Protocollo operativo di chiusura degli 11 varchi arginali cittadini di accesso ad aree golenali mediante paratie mobili tali da consentire una rapida messa in sicurezza della città, sottoscritto da AIPO-Agenzia interregionale per il Fiume Po, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 2° Reggimento Genio Pontieri, del Consorzio di Bonifica di Piacenza.

L’esercitazione in parola si inserisce nel quadro dei principi di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi previsti dal Codice della Protezione Civile, costituendo, altresì, un’occasione per diffondere la coscienza e cultura del sistema di Protezione Civile, allo scopo di promuovere la resilienza della comunità e l’adozione di comportamenti consapevoli e di autoprotezione da parte dei cittadini.

L’attività, che coinvolgerà circa 100 persone, consentirà di verificare la corretta esecuzione delle procedure operative degli Enti responsabili della chiusura dei varchi e la conformità dei materiali di sbarramento costituendo un fondamentale momento di addestramento per gli operatori di tutti i soggetti, a vario titolo, coinvolti.

In particolare, sotto il coordinamento della Prefettura in collaborazione con l’U.O. di Protezione Civile del Comune di Piacenza, è prevista l’attivazione dei predetti Enti sottoscrittori del Protocollo operativo secondo il seguente schema di chiusura dei varchi: varco n. 1 – II Reggimento Genio Pontieri; varchi n. 2, 3 e 4 – Vigili del Fuoco; varchi n. 5, 6, 7 – Comune di Piacenza; Varchi 8, 9, 10 e 11 – Agenzia interregionale per il fiume Po.

L’esercitazione prevede la simulazione di scenari reali e virtuali volti a testare la reazione la capacità organizzativa del locale sistema di Protezione Civile.

In particolare, sarà predisposta l’attivazione del CCS – Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura di Piacenza e del C.O.C. – Centro Operativo comunale del Comune come previsto dal piano comunale di Protezione civile, nonché l’attivazione del Coordinamento provinciale del Volontariato di protezione civile per l’assistenza in loco in caso di necessità durante l’esecuzione delle operazioni di chiusura dei varchi da parte degli Enti competenti.

Al fine di garantire la realizzazione dell’evento esercitativo, sarà interdetta e limitata la viabilità al transito veicolare e pedonale, mediante apposita ordinanza comunale, segnaletica e presidio da parte delle Forze dell’Ordine e della Polizia locale di Piacenza.

A tal riguardo si indicano le riportano le informazioni viabilistiche concernenti le aree interessate dall’esercitazione:

Nella giornata del 16 maggio 2026 dalle ore 7:00 e fino alle ore 18:00 (cessata esercitazione) sarà prevista con ordinanza comunale:

l’istituzione del DIVIETO DI CIRCOLAZIONE :

: in via Nino Bixio, nel tratto compreso tra via della Finarda e via del Pontiere;

in via Diete di Roncaglia, nel tratto compreso tra via Nino Bixio e Cavalca-ferrovia;

in via del Pontiere;

l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA , delimitata da apposita segnaletica:

, delimitata da apposita segnaletica: nell’area di parcheggio di via Diete di Roncaglia, ubicata all’intersezione stradale formata con via Nino Bixio;

in via Diete di Roncaglia, nel tratto attualmente a senso unico nella rampa, lato sud della Tangenziale Nord, sovrastante le linee ferroviarie;

la REVOCA DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE :

: in via Diete di Roncaglia nel tratto attualmente a senso unico

nella rampa del Cavalcaferrovia, lato sud

Dai divieti di circolazione sono esclusi:

• i veicoli impegnati nelle operazioni di esercitazione.

• i residenti e dimoranti in caso di necessità/urgenza compatibilmente con le operazioni di

esercitazione.

La temporanea sospensione delle precedenti ordinanze nelle parti in contrasto con le indicazioni sopra riportate.

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