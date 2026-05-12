Torna “Dona una Spesa”, sabato 16 maggio la raccolta alimentare Conad per le famiglie in difficoltà

Sabato 16 maggio torna Dona una Spesa, la raccolta alimentare promossa da Conad Centro Nord, CSV Emilia e 8 realtà del territorio per sostenere le famiglie in difficoltà economica. Giunta alla settima edizione, l’iniziativa coinvolgerà 12 punti vendita Conad di Piacenza e provincia, con circa 100 volontari pronti ad accogliere i cittadini all’ingresso dei negozi.

L’iniziativa

Per tutta la giornata di sabato, i clienti che entreranno nei punti vendita Conad aderenti troveranno ad accoglierli i volontari delle realtà del territorio. A ognuno verrà consegnato un sacchetto da destinare a chi vive un momento di fragilità economica, da riempire con prodotti non deperibili essenziali per la dispensa: beni alimentari e prodotti per l’igiene e la cura della persona, tra cui pasta, riso, latte a lunga conservazione, passata di pomodoro, tonno e carne in scatola, legumi, biscotti, prodotti per l’infanzia e per la pulizia della casa.

Chi partecipa, potrà aggiungere alla propria spesa uno o più prodotti di prima necessità da donare: un gesto semplice, alla portata di tutti, che per molte famiglie può fare la differenza. Ogni prodotto raccolto rappresenta un aiuto concreto per chi fatica ad arrivare a fine mese.

A raccogliere i prodotti saranno i volontari di 8 realtà del territorio: associazioni, parrocchie, Caritas ed enti che conoscono da vicino i bisogni delle persone e che si occuperanno della distribuzione degli alimenti. Una rete che ogni giorno lavora per contrastare la povertà e promuovere l’inclusione. Dove i volontari non saranno presenti, ci sarà comunque un “carrello sospeso” dove poter lasciare il proprio contributo.

La filiera della donazione

Punto di forza di Dona una Spesa è la “filiera corta della donazione”: le associazioni coinvolte trattengono direttamente quanto raccolto nei singoli punti vendita, garantendo così una risposta immediata, concreta e mirata ai bisogni delle famiglie del territorio.

“Ogni anno Dona una Spesa riesce a coinvolgere migliaia di persone tra clienti, volontari, associazioni e soci imprenditori, trasformando un gesto semplice in un grande progetto collettivo di solidarietà” ha dichiarato Elena Soressi, componente del Cda di Conad Centro Nord. “Per noi questa iniziativa rappresenta concretamente il significato dell’essere Cooperativa e parte attiva delle comunità in cui operiamo: creare relazioni, ascoltare i bisogni del territorio e contribuire, insieme, a dare risposte reali alle persone più fragili. La crescita costante del progetto in questi anni dimostra quanto sia forte il valore della collaborazione tra impresa, volontariato e cittadini e quanto le nostre comunità sappiano fare rete quando si tratta di aiutare chi è in difficoltà”.

Come nasce il progetto

“Dona una Spesa”, progetto di Conad Centro Nord, nasce a Parma nel 2014 in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato, oggi CSV Emilia, con l’obiettivo di sostenere le associazioni impegnate nell’aiuto alle famiglie in difficoltà economica e sensibilizzare la comunità sul tema della povertà alimentare.

Nel corso degli anni l’iniziativa è cresciuta: da progetto locale è diventata un modello diffuso in tutti i territori della Cooperativa. Oggi Dona una Spesa coinvolge anche Reggio Emilia, Piacenza e i CSV lombardi, raggiungendo complessivamente 15 province tra Emilia-Romagna e Lombardia e diventando una delle principali iniziative solidali promosse da Conad Centro Nord.

Successo per l’ultima edizione

I numeri dell’ultima edizione confermano la crescita e la capillarità del progetto: 229 punti vendita Conad aderenti, 131.939 kg di beni raccolti e donati, 306 associazioni coinvolte e 2.506 volontari impegnati.

Complessivamente, dal lancio del progetto a oggi, sono stati raccolti e distribuiti quasi 916.369 kg di beni di prima necessità, a testimonianza di un impegno continuativo e crescente a favore delle comunità locali.

Fra Piacenza e provincia, dal 2020 sono stati donati 59.409 chilogrammi di prodotti. Solo nell’ultima edizione sono stati raccolti 9.804 kg di beni di prima necessità.

Un risultato importante a fronte di una povertà che non accenna a diminuire. In Emilia-Romagna, secondo ISTAT, il 10,1% della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale.

Le novità

La novità del 2026 è l’ingresso del progetto all’interno del catalogo fedeltà MI PREMIO di Conad Centro Nord. I clienti potranno scegliere di donare i propri punti fedeltà a sostegno di Dona una Spesa: a 400 punti corrispondono 5 euro in carte prepagate Conad con le quali le associazioni potranno acquistare beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà economica.

Le realtà coinvolte sono: Emporio Solidale Piacenza, Associazione Agape di Fiorenzuola D’Arda, Pubblica Assistenza San Giorgio Piacentino, Croce Rossa di Podenzano, Gruppo Caritas di Podenzano, Croce Rossa Comitato di Piacenza, Gruppo Caritas Pontenure e Gruppo Caritas di Castell’Arquato.

“Ringraziamo Conad Centro Nord che anche quest’anno, attivando tutta la sua rete di punti vendita del territorio, offre un’importante occasione di collaborazione tra terzo settore e privati per aiutare le famiglie in difficoltà” afferma Gaetana Marchi, vicepresidente di CSV Emilia “Per sostenere al meglio chi si trova in una situazione di vulnerabilità, infatti, è sempre più importante lavorare in rete e questa iniziativa rientra tra le esperienze virtuose di lavoro di squadra, che vede il Centro di Servizio per il Volontariato impegnato nel ruolo di coordinamento e supporto organizzativo alle associazioni”.

Per sabato 16 maggio, l’invito è rivolto a tutti e tutte: trasformare la spesa in un gesto di solidarietà partecipando a Dona una Spesa, un appuntamento importante e un esempio virtuoso di collaborazione tra cittadini, imprese e Terzo Settore.

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