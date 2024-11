Mezzi di contrasto e nuove tecnologie sanitarie, a Piacenza specialisti e medici da tutta Italia

Si svolgerà nella cornice del Best Western Park Hotel di Piacenza (strada Val Nure 7), venerdì 15 novembre 2024, il confronto vis a vis tra professionisti sanitari sul tema dei mezzi di contrasto e delle nuove tecnologie.

Un evento scientifico importante che riunirà attorno a un tavolo i vari specialisti che utilizzano la radiologia e i mezzi di contrasto per migliorare la diagnosi e la cura dei pazienti: specialisti in nefrologia, cardiologia, radiologia, anestesia, oncologia, diabetologia, ematologia, chirurgia, medicina legale e medicina interna, geriatria e allergologia per fare il punto sullo stato dell’arte e guardare alle prospettive future.

La tecnologia medica avanza a passi da gigante, richiedendo un costante confronto tra le competenze tecniche e cliniche delle diverse figure professionali coinvolte nell’attività clinica quotidiana.

Il congresso affronterà diverse tematiche cruciali: dai potenziali danni d’organo, in particolare quelli renali, associati all’uso dei mezzi di contrasto, ai protocolli più recenti per ridurne i rischi. Verranno presentate anche le nuove tecnologie che permettono di ottimizzare la dose radiante e migliorare la qualità delle immagini, con un focus speciale sull’ambito cardiologico e sulle patologie che oggi possono essere diagnosticate e trattate in maniera meno invasiva rispetto al passato.

Ampio spazio sarà dedicato all’oncologia, esplorando come le cure moderne consentano di diagnosticare e trattare al meglio pazienti che un tempo non erano considerati candidati a tali trattamenti. Ogni sessione del congresso sarà caratterizzata da ampi momenti di discussione, con spazi di condivisione tra i vari specialisti. In particolare, la tavola rotonda è allargata a tutte le specialità, con domande stimolate dai moderatori per promuovere un confronto aperto sulle ampie possibilità offerte oggi dalla diagnostica e dalla terapia avanzata.

La giornata di formazione – promossa in sinergia dalle unità operative di Nefrologia, Radiologia e Cardiologia dell’ospedale di Piacenza – prenderà il via alle 9 e terminerà alle 17.30.

Si allega programma

I dr. Daniela Aschieri, Roberto Scarpioni ed Emanuele Michieletti, responsabili dell’evento, sono disponibili venerdì, nel corso dei lavori, per eventuali interviste e approfondimenti.