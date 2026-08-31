Corso per volontari della Croce Rossa, martedì 15 settembre la presentazione

Prosegue la campagna di reclutamento di nuovi Volontari della Croce Rossa Italiana nel territorio piacentino. La serata di presentazione del prossimo corso si terrà martedì 15 settembre alle ore 20:30 presso la Chiesa di San Giovanni in Canale, in via Croce 26 a Piacenza. Il corso prenderà il via il 20 ottobre ed è aperto a tutte le persone che abbiano compiuto 14 anni.

LA NOTA DELLA CROCE ROSSA

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza invita tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino l’Associazione e impegnarsi concretamente al servizio della comunità alla serata di presentazione del nuovo corso per Volontari CRI.

L’appuntamento è per martedì 15 settembre alle ore 20:30, presso la Chiesa di San Giovanni in Canale, in via Croce 26 a Piacenza. La partecipazione alla serata è libera e non richiede alcuna registrazione.

Il corso, aperto a tutte le persone che abbiano compiuto 14 anni, prenderà il via il 20 ottobre e permetterà agli aspiranti Volontari di conoscere la storia, i Principi e le attività della Croce Rossa Italiana, acquisendo competenze teoriche e pratiche utili per operare all’interno dell’Associazione. Al termine del percorso verrà inoltre rilasciato l’attestato EFAC di Primo Soccorso.

Sono numerosi gli ambiti nei quali ogni Volontario può scegliere di impegnarsi, mettendo a disposizione tempo, capacità e inclinazioni personali: dalla tutela della salute all’inclusione sociale, dalla risposta alle emergenze alle attività rivolte ai giovani, fino alla diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e alla cooperazione internazionale.

Diventare Volontario della Croce Rossa Italiana significa entrare a far parte di una realtà presente ogni giorno sul territorio, pronta a rispondere ai bisogni della popolazione e a costruire una comunità più sicura, solidale e inclusiva.

Chi desidera iscriversi al corso può registrarsi come Aspirante Volontario attraverso il portale istituzionale www.gaia.cri.it.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a volontariato@cripiacenza.it.