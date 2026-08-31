Futuro Nazionale, proseguono le iniziative sul territorio provinciale: “Sempre più punto di riferimento”

“Concu c’è! È lo slogan che da mesi accompagna la presenza sul territorio del comitato Futuro Nazionale Piacenza 346, guidato dal dott. Giuliano Concu, sempre più presente nelle piazze, tra la gente e nei comuni della provincia”. Inizia così la nota di Futuro Nazionale.

LA NOTA DI FUTURO NAZIONALE

L’ultima tappa è stata Pianello VAL TIDONE ,dove il gruppo ha fatto registrare una partecipazione importante e un forte interesse per le attività del comitato. Anche qui, come nelle precedenti iniziative, i banchetti hanno attirato numerosi cittadini e tante persone hanno scelto di avvicinarsi al progetto, chiedendo informazioni e aderendo con il tesseramento.

La presenza capillare sul territorio rappresenta uno dei punti di forza dell’organizzazione. Dopo mesi di attività, incontri e iniziative, il comitato continua a rafforzare la propria presenza nei comuni della provincia di Piacenza, con l’obiettivo di essere sempre più vicino ai cittadini.

«Concu c’è» è ormai diventato un messaggio che accompagna la presenza del gruppo nelle piazze e nei luoghi di incontro della provincia. Una macchina organizzativa in continua crescita, una vera e propria fucina di energia e organizzazione, che punta a coinvolgere sempre più persone.

Con l’appuntamento di Pianello, il comitato amplia ulteriormente la propria presenza territoriale, proseguendo un percorso che guarda all’intera provincia.

Ma le iniziative non si fermano. Per il mese di settembre e fino alla fine dell’anno sono già in programma importanti novità e numerose attività, con cinque iniziative imminenti previste proprio per settembre.

Intanto, i tesseramenti al comitato Futuro Nazionale Piacenza 346 continuano ad aumentare giorno dopo giorno, a conferma di un interesse crescente verso il progetto e verso l’attività portata avanti dal gruppo del dott. Giuliano Concu.

Per conoscere le prossime iniziative e rimanere aggiornati sulle attività del comitato è disponibile il sito:

www.Futuronazionalepc.it