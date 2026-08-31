Sporting Club Quarto, due defibrillatori e un corso di formazione: “Una comunità sportiva preparata per salvare una vita”

Lo Sporting Club Quarto compie un nuovo ed importante passo nel percorso di cardioprotezione avviato due anni fa con l’installazione di due defibrillatori della rete di Progetto Vita.

La presenza di DAE rappresenta un requisito essenziale per la sicurezza di un impianto sportivo, ma un defibrillatore diventa realmente efficace quando è facilmente accessibile e quando allenatori, dirigenti e operatori sanno riconoscere rapidamente un arresto cardiaco e intervenire senza esitazione.

Per questo lo Sporting Club Quarto ha deciso di promuovere un ampio programma di formazione rivolto a tutte le persone che frequentano e animano quotidianamente il centro.

Il 3 settembre parteciperanno al corso per l’utilizzo del defibrillatore 21 persone, tra soci, allenatori di Padel, gestori della palestra, personale del bar e del ristorante e altri operatori del centro sportivo.

Il 10 settembre sarà invece coinvolta l’intera organizzazione dell’Academy Moretti: saranno formati tutti gli allenatori delle 12 squadre giovanili e tutti i dirigenti accompagnatori, spesso genitori dei bambini e dei ragazzi. I corsi saranno tenuti dalla Pubblica Assistenza Valnure.

Si tratta di una iniziativa particolarmente significativa: non soltanto due DAE installati, ma una vera comunità di persone preparate ad intervenire. La scelta di formare capillarmente chi lavora con bambini e adolescenti costituisce un esempio che Progetto Vita desidera valorizzare e proporre a tutte le società sportive.

Il DAE negli impianti sportivi: un obbligo e una responsabilità.

La normativa italiana ha introdotto per le società sportive professionistiche e dilettantistiche l’obbligo di dotarsi di

defibrillatori semiautomatici o automatici e di garantirne la presenza e l’accessibilità durante le attività previste dalla legge, insieme alla disponibilità di persone formate al loro utilizzo.

Questo obbligo non deve essere considerato soltanto un adempimento formale. L’arresto cardiaco può verificarsi ovunque e può colpire anche durante l’attività sportiva. In quei momenti ogni minuto è decisivo: riconoscere

immediatamente l’emergenza, chiamare il 112, iniziare le manovre di rianimazione e utilizzare rapidamente il DAE può cambiare completamente l’esito dell’evento.

Un defibrillatore chiuso, non segnalato o che nessuno si sente di utilizzare rischia di non essere sufficiente. Cardioproteggere significa, invece, costruire un sistema nel quale il dispositivo sia controllato, accessibile e conosciuto e nel quale il maggior numero possibile di persone sia pronto ad egire.

Dall’obbligo normativo alla cultura della sicurezza.

Con questa iniziativa, lo Sporting Club Quarto va oltre il semplice rispetto della legge e trasforma la cardioprotezione in una responsabilità condivisa.

Allenatori, dirigenti, genitori e operatori del centro saranno parte attiva della catena della sopravvivenza. E’ questo il modello promosso da Progetto Vita: diffondere i defibrillatori, formare la popolazione e creare comunità nelle quali nessuno resti indifferente o impreparato di fronte a un arresto cardiaco.

Lo Sporting Club Quarto e L’Academy Moretti dimostrano che lo sport non significa soltanto allenamento, competizione e crescita dei ragazzi, ma anche attenzione alla loro sicurezza e tutela della vita.

L’auspicio è che questo esempio venga seguito da tutte le realtà sportive del territorio: ogni impianto deve avere un DAE facilmente raggiungibile e sempre efficiente, ma soprattutto persone consapevoli, informate e pronte a utilizzarlo.

Progetto Vita esprime il proprio apprezzamento allo Sporting Club Quarto, all’Academy Moretti, alla Pubblica Assistenza Valnure e a tutti coloro che hanno scelto di partecipare alla formazione.

Due defibrillatori, decine di persone preparate e un’intera comunità sportiva più sicura: così un obbligo diventa cultura della cardioprotezione.