Kronos – Museo della Cattedrale riapre al pubblico oggi, sabato 28 novembre, nei consueti orari, dopo la chiusura seguita al furto dei gioielli votivi.

Gli oggetti sottratti erano stati donati da generazioni di piacentini come ex voto, in segno di gratitudine per le grazie ricevute. La loro presenza nel museo testimoniava il legame tra la Cattedrale e la comunità che, nel tempo, le ha affidato questi doni.

In occasione della riapertura, la direzione del museo condivide il testo che sarà collocato sotto la teca in cui erano custoditi gli ex voto.

LA MEMORIA NON SI RUBA

In questa vetrina erano custodite le testimonianze della fede, della speranza e della gratitudine di generazioni di piacentini. Gli oggetti ci sono stati sottratti. Il loro significato continua ad appartenere alla nostra comunità. Da qui ripartiamo. Il museo è accessibile da via Prevostura, a Piacenza.