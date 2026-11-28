“Il XXIV Rapporto ISMEA–Qualivita conferma l’importanza strategica delle produzioni agroalimentari certificate per l’economia italiana e per il futuro dei nostri territori. Con un valore alla produzione di 21,3 miliardi di euro e un export che raggiunge i 12,5 miliardi, il sistema delle indicazioni geografiche rappresenta un patrimonio economico, culturale e identitario di straordinaria rilevanza”.

Lo dichiara Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commentando i dati del rapporto presentato a Roma.

DOP e IGP a Piacenza, valore produttivo stabile ma un posto in meno nella graduatoria nazionale

“Piacenza, con i suoi tre salumi DOP, il Grana Padano e le eccellenze vitivinicole dei nostri colli, è parte integrante di questo patrimonio. Il nostro territorio mantiene sostanzialmente stabile il proprio valore produttivo, pur passando dal sedicesimo al diciassettesimo posto nella graduatoria nazionale. Un dato che merita attenzione, soprattutto alla luce della significativa crescita registrata complessivamente dall’Emilia-Romagna”.

Agroalimentare certificato, il ruolo delle imprese e dei lavoratori della filiera

“Dietro ogni prodotto certificato ci sono agricoltori, allevatori, trasformatori, imprese, lavoratori e famiglie che custodiscono e tramandano competenze, tradizioni e qualità. A tutti loro va il nostro riconoscimento”.

Consorzi di tutela, finanziamenti e promozione delle eccellenze agroalimentari

“Come ha ricordato il ministro Francesco Lollobrigida, la tutela delle nostre eccellenze è strettamente legata alla salvaguardia dell’identità e del futuro dell’Italia. È importante che anche a livello regionale si continui a lavorare per sostenere i Consorzi di tutela, favorire l’accesso delle imprese ai finanziamenti e rafforzare la promozione delle produzioni certificate sui mercati nazionali e internazionali”.

Tagliaferri: “Valorizzare le nostre DOP e IGP significa difendere il lavoro”

“Valorizzare le nostre DOP e IGP significa difendere il lavoro, sostenere l’economia locale e contribuire alla vitalità delle comunità rurali, collinari e montane”.