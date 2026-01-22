Corteo Remigrazione di sabato prossimo, sui social l’appello degli organizzatori: “Scendi in strada, è tempo di lottare” – VIDEO

“Mancano due giorni al corteo di sabato a Piacenza. Il Comitato Remigrazione e Riconquista ti sta dando la possibilità di scendere in strada e far sentire la tua voce”. Sui social circola il messaggio video di uno degli organizzatori della tanto discussa manifestazione “Remigrazione”, in programma sabato prossimo, 24 gennaio.

In questa breve clip, il piacentino Emanuele Meroni, referente del comitato, invita la cittadinanza a partecipare: “Porta un tricolore, unisciti a noi, è tempo di lottare. Difendi Piacenza, difendi l ‘Italia, per il futuro dei tuoi figli, per le nostre donne. Ci vediamo sabato a Barriera Milano, ore 16”.

La manifestazione, organizzata dal Comitato Remigrazione e Riconquista sarà di respiro nazionale, come già avvenuto nei mesi scorsi in altre città limitrofe come Brescia, motivo per cui si prevedono partecipanti da varie zone del paese.

La nota del comitato Remigrazione

“Il tessuto urbano e sociale del piacentino ha risentito in questi anni di profondi cambiamenti economici e demografici: dalla crescente presenza della logistica, che contribuisce all’abbassamento del costo e della qualità del lavoro, all’aumento di attività commerciali gestite da stranieri, fino alle difficoltà nelle scuole, dove in alcune classi la percentuale di alunni stranieri supera i limiti di legge, con ricadute anche sul piano della sicurezza e della convivenza”.

“È proprio nei territori maggiormente colpiti da queste dinamiche – conclude il Comitato – che intendiamo essere sempre più presenti. Con la manifestazione di Piacenza vogliamo dare risonanza nazionale alla proposta di legge che stiamo depositando e alla successiva raccolta firme, mettendo il governo di fronte a una scelta chiara sul futuro dell’Italia: a favore o contro la Remigrazione. È l’ora di reagire, è l’ora della Remigrazione: porta un tricolore e scendi in piazza con noi. Il 24 gennaio, tutti gli italiani che non si arrendono si ritroveranno a Piacenza.”

Le polemiche

Contro la manifestazione si sono scagliati, nei giorni scorsi, i movimenti e i partiti appartenenti alla sinistra e al centrosinistra, oltre ad Anpi e collettivo Controtendenza. Non a caso, sempre sabato prossimo, è in programma una contromanifestazione.

Contromanifestazione che avrebbe dovuto concludersi al centro Too, anche se nella serata di ieri i gestori dello stesso Too hanno negato ogni coinvolgimento e chiesto di non essere associati alla mobilitazione dei collettivi antagonisti.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy