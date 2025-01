LIVE Corticella – Piacenza 4-2, Bian firma la tripletta e per i biancorossi ora è durissima

Piacenza pronto a tornare in campo oggi Domenica 12 Gennaio contro il Corticella. Dopo la bella vittoria di settimana scorsa nel primo match del girone di ritorno contro la Vis Modena, gli uomini di Rossini vogliono continuare la striscia positiva e trovare i 3 punti anche a Corticella. I biancorossi in questo momento si trovano a +2 dalla zona playout e un’eventuale vittoria potrebbe allontanare ulteriormente il Piacenza dalla parte bassa della classifica.

La partita

Primo tempo

Squadre in campo, tutto pronto per il calcio d’inizio della gara tra Corticella e Piacenza. Segui la diretta su Radio Sound.

2′- Primo squillo dei padroni di casa con Suliani che conquista il pallone sulla trequarti, conduce fino al limite dell’area e poi prova a calciare. Palla fuori alla destra di Greco, rimessa dal fondo.

4′- Corticella in avanti. Errore madornale di Greco che sbaglia l’uscita, palla quindi tra i piedi di Bian che sfrutta il pasticcio difensivo dei biancorossi e infila il vantaggio dei padroni di casa.

6′- D’Agostino prova al volo su cross di Ruiz, una super parata di Mezzadri nega il pareggio all’attaccante biancorosso. Piacenza subito alla ricerca del pari.

11′- Corticella ancora in avanti, tentati due tiri poco fa, poi fischiato fuorigioco. Biancorossi in difficoltà, specialmente nella retroguardia.

16′- Buona ripartenza del Piacenza, partita dai piedi di Recino, che ha allargato per Ruiz, Castelli servito solo in mezzo all’area viene anticipato e i biancorossi sprecano un’altra occasione da gol.

19′- 2-0 per i padroni di casa. Tiro da fuori area di Suliani che impensierisce Greco, che non era posizionato alla perfezione. Ora è più dura per i biancorossi sotto di due gol.

26′- Primo cambio del match nelle file del Piacenza: esce Tentoni per un affaticamento fisico, al suo posto Iob.

29′- Castelli la riapre! Napoletano crossa al centro per Ruiz che fa da sponda verso Castelli che calcia e infila il suo primo gol in maglia biancorossa.

36′- Ercolani sbaglia il controllo davanti a Greco, occasione sprecata dai padroni di casa.

37′- Terzo gol del Corticella, ancora un errore di Greco, tiro di Bian che sbatte sulla traversa e il pallone poi colpisce la schiena del portiere biancorosso e si infila in rete. 3-1 Corticella.

40′- Greco viene sostituito, Franzini al suo posto. Partita decisamente da dimenticare per l’estremo difensore biancorosso.

45′- Finisce qui il primo tempo. Greco show per i biancorossi che ha sbagliato clamorosamente in tutti e 3 i gol subiti dal Piacenza: in questo momento è dura per gli uomini di Rossini recuperare due reti.

Secondo tempo

45′- Inizia la seconda frazione di gioco. Entra Stefanoni largo a destra.

46′- Stefanoni segna subito appena entrato e fa 3-2. Accorciano i biancorossi che hanno più di 40′ per ribaltarla.

50′- Ritmi abbassati rispetto all’inizio del secondo tempo. Corticella che respira in questa fase di gara.

54′- Santarpia prova dalla distanza, palla alta sopra la traversa.

60′- Ruiz si invola in solitaria sull’out di destra, tenta il traversone, respinge la difesa di casa.

71′- Altro gol del Corticella con Bian che firma la tripletta. Sbaglia il retropassaggio Santarpia, il 9 dei padroni di casa recupera e si trova a tu per tu con Franzini, lo salta e appoggia in porta il suo terzo gol di oggi.

80′- Altro errore difensivo dei biancorossi che regalano un’occasione al Corticella, Casadei spara alto. Piacenza che rischia di prendere il quinto gol della sua gara.

86′- Biancorossi in avanti, ma nessuna azione pericolosa da segnalare negli ultimi minuti.

Le formazioni

Piacenza (3-4-1-2): Greco; Del Dotto, Zucchini, Mannucci; Napoletano, Tentoni, Santarpia, Ruiz; D’Agostino, Castelli, Recino. All Rossini.

Corticella: Mezzadri, Cavallini, Ercolani, Bonetti, Brighi, Chmangui, Lo Giudice, Suliani, Embalò Bian, Casadei, Bovo. All Nesi.

A cura di Riccardo Celli