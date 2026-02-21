Crisi Sigma, Pascai di Cgil sulla chiusura temporanea di 4 supermercati: “Piacenza la più colpita, nulla di certo su una riapertura” – AUDIO 

Crisi Sigma, Marco Pascai di Cgil sulla chiusura temporanea di 4 supermercati: “Piacenza la più colpita, non c’è nulla di certo”.

La crisi Realco interessa 140 punti vendita e circa 1.500 lavoratori, diretti e indiretti, come trasporti e logistica. Una crisi che investe i supermercati Sigma. Gli effetti negativi di questa situazione hanno ricadute anche sul territorio piacentino. Per quattro punti vendita, infatti, è prevista dalla prossima settimana la chiusura temporanea. Si tratta dei supermercati Sigma alla Farnesiana (in via Caduti sul Lavoro), a Borgo Faxhall e al centro commerciale Le Cupole di Castel San Giovanni. Inoltre sarà temporaneamente chiuso anche il supermercato Ecu in viale Dante. Sono coinvolti circa 80 lavoratori.

Marco Pascai Segretario Provinciale di Filcams Cgil Piacenza

Si dice temporanea, ma di momentaneo per adesso noi, come Cgil non abbiamo notizie. Quando un punto vendita chiude non si sa mai quando riapre e noi ad oggi non abbiamo niente di certo.

Da cosa nasce questa crisi?

E’ dovuta, molto probabilmente, da una gestione negli ultimi anni dopo il Covid non corretta da parte del gruppo Realco. Piacenza è la provincia più colpita perché altre province vedono chiusure non in modo così massivo.

Sul tema si sono attivati l’Assessore regionale Paglia e sindaci di Piacenza e Catel San Giovanni, Katia Tarasconi e Valentina Stragliati. Entrambe hanno dato tutta la disponibilità possibile per risolvere la problematica.

I lavoratori piacentini di Sigma, sono figure con anni di esperienza, che operano in supermercati di prossimità, perciò conoscono uno a uno i loro clienti. Hanno sempre dato un servizio ottimo. Non hanno mai vissuto una situazione di crisi e anche se erano sindacalizzati da tempo, una situazione del genere ha sconvolti tutti. Non si rendono neanche conto della situazione grave che sono capitati.

Per la Cgil la decisione dello stop temporaneo non è stata un fulmine a ciel sereno. Secondo la parte sindacale già da un anno e mezzo c’erano delle situazioni che non convincevano.

