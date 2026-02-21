ME.DEA Una risata ad occhi spalancati, il 21 e 22 febbraio al Teatro Manicomics

Sabato 21 febbraio alle ore 21:00 e Domenica 22 Febbraio ore 18:00 presso il Teatro Manicomics in via Scalabrini 19 a Piacenza andrà in scena lo spettacolo «ME.DEA Una risata ad occhi spalancati», tragicommedia ispirata al pensiero e alle opere di Christa Wolf. Dopo gli spettacoli il pubblico sarà invitato a dialogare con gli artisti davanti ad un bicchiere di vino offerto dal teatro.
Una ME.DEA che risorge dalle ceneri di una narrazione classica che la voleva donna assassina e folle, per farsi voce e corpo di coloro che non si piegano alle logiche del potere onnivoro, combattono gli oppressori con sguardo e cuore limpidi e resistono. Voce degli immigrati, lei esule per antonomasia, voce delle madri che gridano nelle terre di Palestina il proprio diritto ad esistere, ma non si piegano. Uno spettacolo per riflettere insieme sulle logiche del potere e decisamente contro il genocidio palestinese, il massacro della popolazione ucraina e contro tutti coloro che ne sono complici.