Stoccaggio di terre da scavo negli orti di via Campesio, il Comune: “Nessuna autorizzazione, pronti a prendere provvedimenti”

In merito allo stoccaggio di terre da scavo nell’area privata degli orti di via Campesio, il Comune di Piacenza chiarisce che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione da parte dell’ente alla ditta Losi Costruzioni per le operazioni in questione. La nota arriva dopo la denuncia di Legambiente e di alcuni residenti che avevano notato cumuli di terra “parcheggiati” appunto negli orti di via Campesio.

La nota del Comune di Piacenza

Lo scorso 3 dicembre, l’impresa ha trasmesso ad ARPAE una comunicazione relativa a un deposito intermedio di terre e rocce da scavo, inviata per conoscenza anche al Comune. Tale comunicazione, però, riguarda esclusivamente gli aspetti ambientali e non equivale in alcun modo all’avvio di una pratica autorizzativa da parte dell’ente sotto il profilo urbanistico-edilizio, che segue procedure e verifiche diverse.

Le segnalazioni arrivate agli uffici comunali nel pomeriggio di venerdì, hanno consentito di attivare immediatamente le verifiche necessarie.

Una volta conclusi gli accertamenti, gli uffici competenti adotteranno i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

