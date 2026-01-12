A Piacenza in arrivo 27 nuovi poliziotti: dodici alla Questura, tredici alla Stradale e due alla scuola allievi

A Piacenza in arrivo 27 nuovi poliziotti. Lo annuncia la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in Commissione Sanità, Lavoro e Affari Sociali.

«L’arrivo di 27 nuovi poliziotti a Piacenza dimostra ancora una volta come l’attenzione della Lega sul tema della sicurezza sia concreta e costante. Si tratta di un segnale importante per il territorio e di una risposta chiara alle richieste dei cittadini, che chiedono maggiore tutela, più presenza dello Stato e più rispetto della legalità».

«Desidero ringraziare il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, e il Governo italiano per l’attenzione dimostrata verso Piacenza e per aver agito con concretezza, rafforzando in modo significativo gli organici delle forze dell’ordine».

Nel dettaglio, le nuove assegnazioni prevedono 12 unità in Questura (2 ispettori e 10 agenti), 13 unità alla Polizia Stradale (3 ispettori e 10 agenti) e 2 ispettori alla Scuola di Polizia. «Un potenziamento» conclude Murelli «che contribuirà ad aumentare sicurezza, controllo del territorio ed efficienza operativa».

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy