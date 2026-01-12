A Piacenza in arrivo 27 nuovi poliziotti: dodici alla Questura, tredici alla Stradale e due alla scuola allievi

12 Gennaio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Giuramento a Piacenza il 26 luglio del 212° Corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato
A Piacenza in arrivo 27 nuovi poliziotti. Lo annuncia la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in Commissione Sanità, Lavoro e Affari Sociali.

«L’arrivo di 27 nuovi poliziotti a Piacenza dimostra ancora una volta come l’attenzione della Lega sul tema della sicurezza sia concreta e costante. Si tratta di un segnale importante per il territorio e di una risposta chiara alle richieste dei cittadini, che chiedono maggiore tutela, più presenza dello Stato e più rispetto della legalità».

«Desidero ringraziare il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, e il Governo italiano per l’attenzione dimostrata verso Piacenza e per aver agito con concretezza, rafforzando in modo significativo gli organici delle forze dell’ordine».

Nel dettaglio, le nuove assegnazioni prevedono 12 unità in Questura (2 ispettori e 10 agenti), 13 unità alla Polizia Stradale (3 ispettori e 10 agenti) e 2 ispettori alla Scuola di Polizia. «Un potenziamento» conclude Murelli «che contribuirà ad aumentare sicurezza, controllo del territorio ed efficienza operativa».

