A Piacenza in arrivo 27 nuovi poliziotti: dodici alla Questura, tredici alla Stradale e due alla scuola allievi

A Piacenza in arrivo 27 nuovi poliziotti. Lo annuncia la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in Commissione Sanità, Lavoro e Affari Sociali.
«L’arrivo di 27 nuovi poliziotti a Piacenza dimostra ancora una volta come l’attenzione della Lega sul tema della sicurezza sia concreta e costante. Si tratta di un segnale importante per il territorio e di una risposta chiara alle richieste dei cittadini, che chiedono maggiore tutela, più presenza dello Stato e più rispetto della legalità».
«Desidero ringraziare il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, e il Governo italiano per l’attenzione dimostrata verso Piacenza e per aver agito con concretezza, rafforzando in modo significativo gli organici delle forze dell’ordine».
Nel dettaglio, le nuove assegnazioni prevedono 12 unità in Questura (2 ispettori e 10 agenti), 13 unità alla Polizia Stradale (3 ispettori e 10 agenti) e 2 ispettori alla Scuola di Polizia. «Un potenziamento» conclude Murelli «che contribuirà ad aumentare sicurezza, controllo del territorio ed efficienza operativa».