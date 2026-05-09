Strisce blu, Zandonella (Lega): “Ora il ritorno alle vecchie tariffe”

A seguito dell’annuncio dell’amministrazione Tarasconi, la quale ha dichiarato che da metà maggio il Comune di Piacenza riprenderà la gestione diretta delle strisce blu nelle diverse zone della città dove sono presenti, interviene il consigliere comunale Luca Zandonella.
LA NOTA DI ZANDONELLA
“Se quanto annunciato dalla giunta Tarasconi corrisponde al vero, non ci sono più alibi: non ha senso continuare a far pagare ai piacentini le tariffe maggiorate introdotte con l’addendum contrattuale voluto dalla stessa Amministrazione Tarasconi. I cittadini hanno già pagato troppo per un parcheggio che non vedranno mai e hanno diritto a vedere applicata subito la decisione, già votata alcuni mesi fa in consiglio comunale a seguito di una mozione del sottoscritto, che chiedeva il ripristino delle tariffe precedenti non appena fosse stato possibile.
Chiedo quindi all’Amministrazione di agire senza perdere tempo: dal momento in cui il Comune riprende la gestione, devono scattare anche le vecchie tariffe.
Le proposte concrete in consiglio comunale servono a questo: a migliorare le situazioni da affrontare ed a ridare respiro, come in questo caso, alle tasche dei cittadini. I piacentini sono stati anche troppo pazienti ed attendono il doveroso sgravio”