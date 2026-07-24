Dal 31 luglio al 9 agosto torna il Bobbio Film Festival 2026, anteprime, grandi autori, incontri con il pubblico e alta formazione

Dal 31 luglio al 9 agosto torna il Bobbio Film Festival 2026, che giunge quest’anno alla sua ventinovesima edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più riconoscibili e originali dell’estate cinematografica italiana.

Nato da un’idea di Marco Bellocchio, il Festival continua a distinguersi per una formula unica che intreccia grande cinema, incontro diretto con gli autori e formazione, trasformando ogni anno il borgo di Bobbio in una vera e propria cittadella del cinema. In questo contesto, registi, interpreti, produttori, critici, studenti e spettatori condividono per dieci giorni un’esperienza di confronto e approfondimento che rappresenta l’identità più autentica della manifestazione.

Il Bobbio Film Festival si conferma infatti come uno spazio aperto in cui il cinema contemporaneo incontra il proprio pubblico senza filtri: ogni proiezione serale sarà seguita dal tradizionale dibattito con gli ospiti, moderato dal critico cinematografico Enrico Magrelli, offrendo agli spettatori l’opportunità di dialogare direttamente con i protagonisti del cinema italiano.

Anche l’edizione 2026 propone una selezione di opere che rappresentano alcune delle esperienze più significative della recente produzione nazionale, tra film premiati nei principali festival e ai David di Donatello, opere prime di particolare rilievo e nuovi lavori firmati da autori affermati.

Ad aprire il Festival, nelle serate del 31 luglio e 1° agosto, sarà Portobello, la nuova serie diretta da Marco Bellocchio, presentata in anteprima alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e premiata come Serie dell’Anno ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026. Bellocchio sarà presente insieme agli attori Fabrizio Gifuni e Lino Musella.

Seguiranno Ammazzare stanca di Daniele Vicari, Breve storia d’amore di Ludovica Rampoldi, Tienimi presente di Alberto Palmiero, Gioia mia di Margherita Spampinato, Il maestro di Andrea Di Stefano, Elisa di Leonardo Di Costanzo e Primavera di Damiano Michieletto: un programma che riunisce alcune delle opere più apprezzate della stagione, accompagnate dalla presenza dei rispettivi registi, interpreti e protagonisti.

La serata conclusiva del 9 agosto sarà dedicata alla cerimonia di premiazione del Festival e, a seguire, alla proiezione del classico di Ettore Scola Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca).

«Il Bobbio Film Festival rappresenta uno dei momenti più significativi dell’estate culturale della nostra città e, anno dopo anno, contribuisce a rafforzare l’identità di Bobbio come luogo di cultura, di incontro e di formazione– commenta con viva soddisfazione il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali – Per Bobbio è motivo di grande orgoglio ospitare una manifestazione che, nel tempo, ha saputo crescere senza perdere il proprio carattere distintivo, contribuendo a valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale e a promuovere il territorio ben oltre i suoi confini. A nome dell’Amministrazione comunale desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Fondazione Fare Cinema, a Marco Bellocchio, alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, ai partner istituzionali e a tutti coloro che rendono possibile questa manifestazione, augurando al pubblico e agli ospiti di vivere un’edizione ricca di cinema, di incontri e di emozioni».

«Il Bobbio Film Festival testimonia quanto la collaborazione tra istituzioni possa generare progetti rilevanti a livello nazionale e capaci di coniugare qualità artistica, formazione e sviluppo del territorio – è il commento del vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli -. Con Fondazione Fare Cinema, il nostro ente condivide la visione di promuovere l’arte cinematografica anche come strumento di conoscenza, di partecipazione e di crescita umana e lavorativa. Così come avviene nell’ambito del progetto Bottega XNL che anche quest’anno, in dialogo con il Festival, offre a giovani talenti l’opportunità di formarsi al mestiere del cinema accanto a grandi professionisti. Un progetto che per noi rappresenta un investimento concreto nelle nuove generazioni».

Accanto alle proiezioni, il Bobbio Film Festival rinnova la propria vocazione formativa, elemento distintivo della manifestazione fin dalla sua nascita. Torneranno infatti il Corso di Critica Cinematografica (ideato dalla direttrice di Fondazione Fare Cinema, Paola Pedrazzini e affidato alla guida del critico cinematografico Anton Giulio Mancino) e lo storico Fare Cinema (il corso di alta specializzazione in regia cinematografica promosso nell’ambito del progetto Bottega XNL della Fondazione di Piacenza e Vigevano) che si caratterizza per la realizzazione di un cortometraggio diretto quest’anno dallo stesso Maestro Bellocchio.

«Il Bobbio Film Festival continua a essere un luogo speciale, che mette al centro l’incontro tra gli autori e il pubblico e rappresenta il momento più visibile di un’attività articolata che la Fondazione Fare Cinema porta avanti durante tutto l’anno, promuovendo il cinema come strumento di formazione e ricerca– commenta Paola Pedrazzini, direttrice della Fondazione Fare Cinema. – Desidero ringraziare Marco Bellocchio, Pier Giorgio ed Elena Bellocchio, Simone Gattoni, Anton Giulio Mancino, Enrico Magrelli: il Festival è il risultato di un progetto condiviso che mette in rete competenze, sensibilità e professionalità diverse. Un sentito ringraziamento va al Comune di Bobbio, alla Regione Emilia-Romagna e alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, che con il loro sostegno lo rendono possibile».

Come da tradizione, sarà proprio la giuria composta dagli allievi del Corso di Critica Cinematografica ad assegnare il premio del Bobbio Film Festival, confermando il forte legame tra esperienza didattica e attività del Festival.

Il Bobbio Film Festival è realizzato da Fondazione Fare Cinema, in sinergia con il Comune di Bobbio, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Programma delle proiezioni – ore 21.15

31 luglio – Portobello (episodi 1-3), regia di Marco Bellocchio

1° agosto – Portobello (episodi 4-6), regia di Marco Bellocchio

2 agosto – Ammazzare stanca, regia di Daniele Vicari

3 agosto – Breve storia d’amore, regia di Ludovica Rampoldi

4 agosto – Tienimi presente, regia di Alberto Palmiero

5 agosto – Gioia mia, regia di Margherita Spampinato

6 agosto – Il maestro, regia di Andrea Di Stefano

7 agosto – Elisa, regia di Leonardo Di Costanzo

8 agosto – Primavera, regia di Damiano Michieletto

9 agosto – Cerimonia di premiazione e, a seguire, Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) di Ettore Scola.

Informazioni

Bobbio Film Festival 2026

31 luglio – 9 agosto 2026

Chiostro di San Colombano – Bobbio (Piacenza)

Biglietto: € 8

Abbonamento (10 serate): € 60

Info e prevendite (dal 25 luglio):

www.fondazionefarecinema.it

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy