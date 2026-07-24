Nuovi asfalti a Nibbiano Alta Val Tidone; il Sindaco Albertini: “Cura e sicurezza per il nostro comune”

Sono terminati nelle scorse settimane i lavori di posa dei nuovi asfalti in Viale Rimembranze e Via Roma a Nibbiano, in Alta Val Tidone. Un intervento di riqualificazione che partendo dalla rimozione di quello consumato e dalla posa del nuovo strato, ha permesso una completa riqualificazione delle due importante arterie del centro paese, utilizzate anche dai mezzi pesanti per raggiungere la Raccordi Forgiati.

“Grazie ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – commenta il Sindaco Franco Albertini – puntiamo a garantire sempre la migliore cura e la massima sicurezza per cittadini e visitatori. Le due vie interessate dai lavori si trovano nelle vicinanze del comune e sono molto utilizzate per il traffico automobilistico e ciclo pedonale. Necessitavano perciò di un deciso intervento di sistemazione che siamo riuscita a completare in breve tempo grazie al lavoro di uffici e ditte intervenute, che ringrazio”.

I lavori, finanziati dal bilancio dell’ente, hanno un valore complessivo di circa 43500 euro.

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