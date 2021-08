Denis Alibegovic è un nuovo giocatore dei Fiorenzuola Bees

Pallacanestro Fiorenzuola Bees è contenta di poter annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive di Denis Alibegovic in vista della stagione 2021/2022 di Serie B Old Wild West.

Nato a Udine, classe 1999, in possesso di doppia nazionalità italiana-slovena Alibegovic è cresciuto cestisticamente ad Udine prima di passare nel 2015 alla Stella Azzurra Roma.

Nell’annata 2017/18 disputa 24 partite in Serie B con la maglia nerostellata di Roma con medie pari a 5.5 punti e 2.4 rimbalzi. L’anno successivo debutta in Serie A2 con la casacca di Cimorosi Roseto.

Nella stagione 2019/20, Alibegovic passa al Bayern Monaco dividendosi tra le seconda e terza squadra bavarese (equivalente alle nostre Serie B e C) dove si mette in mostra come uno dei migliori elementi.

Nell’ultima stagione, la nuova ala dei Bees realizza 11 punti e 5 rimbalzi di media in Serie B Girone C con la maglia della Luciana Mosconi Ancona.

Alibegovic è quindi a disposizione di Coach Gianluigi Galetti e del suo staff per la preparazione estiva iniziata pochi giorni fa a Fiorenzuola d’Arda.

A Denis il benvenuto in Pallacanestro Fiorenzuola 1972 da parte di tutta la società.