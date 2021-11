Derby Fiorenzuola-Piacenza calcio, l’informativa sui biglietti

La società U.S. FIORENZUOLA 1922 comunica che è attiva la prevendita dei biglietti per la gara Fiorenzuola-Piacenza in programma Domenica 14 novembre 2021 alle ore 14:30 presso lo stadio “Velodromo Pavesi” di Fiorenzuola D’Arda, valevole per la 14^ giornata di andata del campionato Serie C 2021/2022.

I biglietti sono in vendita presso il circuito Vivaticket

Il prezzo del tagliando per il settore ospiti è di € 10,00 con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%

Sono disponibili anche i biglietti di Tribuna secondo le seguenti modalità

Tribuna Centrale con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%:

Intero: 25€

Ridotto: 20€ (Over 65, Donne, Under 18 fino ai 14 anni);

Tribuna Laterale Coperta con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%:

Intero: 15€;

Ridotto: 10€ (Over 65, Donne, Under 18 fino ai 14 anni);

Under 14: 1€

Accesso gratuito ai disabili con disabilità dal 65% al 100% (con certificato) e biglietto accompagnatore ad 1€.

I biglietti saranno acquistabili anche presso la Sede di U.S. Fiorenzuola, in Via Campo Sportivo, 1, 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)

Dal lunedì al venerdì (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) ed il sabato (dalle ore 9.30 alle ore 12.00).

Comunichiamo inoltre che i tagliandi per il Settore Ospiti potranno essere acquistati solo in prevendita fino alle ore 19.00 di sabato 13.11.2021.

Precisiamo quanto segue:

Il giorno della gara non sarà in alcun modo possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti

Il giorno della gara, presso le casse dello stadio “velodromo Pavesi”, sarà possibile acquistare i soli ticket di tribuna Centrale e Laterale coperta dalle ore 13:00 alle ore 14:30

Online e presso i punti vendita autorizzati sarà possibile acquistare i ticket di tribuna Centrale, Laterale coperta fino alle ore 14:30 di domenica 14.11.2021

I biglietti saranno attivati ed acquistabili on line nel circuito Vivaticket sul sito o nei punti vendita di tutto il territorio nazionale, consultabili su questo link.

Indichiamo anche i punti vendita autorizzati Vivaticket: con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10% o TABACCHERIA CARMAGNOLA, Piazza Cavalli, 30 Piacenza; o GOLD BET, Via Alessandria, 33 Piacenza;