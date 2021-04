Penultima gara del pool dei Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca per Gas Sales Piacenza che domani, giovedì 15 aprile, se la vedrà in trasferta contro Kioene Padova alle ore 19.30 (Diretta Eleven Sports).

Nel sesto confronto stagionale tre le parti, Clevenot e compagni hanno tutta l’intenzione di ripetere i recenti successi contro i padroni di casa e ipotecare così il passaggio alla semifinale in programma giovedì 22 aprile. Al momento i biancorossi sono secondi in classifica a quota 10 punti e a tre lunghezze da Milano, prima a 13 punti; alle loro spalle però c’è un gruppetto di inseguitrici formato da Padova, Cisterna , Modena e Ravenna a 7 punti, pronte a sfruttare eventuali passi falsi.

In casa Gas Sales Piacenza tra i protagonisti in questo finale di stagione c’è sicuramente Michal Finger

“In questo momento ci sentiamo bene: dopo una partita non positiva con Milano, siamo stati bravi a riprenderci subito contro Vibo. Ora stiamo cercando di prepararci al meglio per queste ultime due partite che restano, vogliamo concludere con delle vittorie per avere buon piazzamento per le partite finali. Siamo determinati a vincere e conquistare il quinto posto finale.

Giovedì ci aspettiamo una partita difficile: i ragazzi di Padova saranno molto motivati e metteranno in campo tutto per provare a vincere ma faremo di tutto anche noi per conquistare punti importanti”.

Dopo la bella vittoria arrivata contro Cisterna, Kioene Padova cerca la seconda vittoria consecutiva, la terza nel girone. I ragazzi allenati da coach Jacopo Cuttini nei precedenti confronti stagionali hanno sempre messo in campo grinta e carattere, rendendo la vita complicata ai piacentini. Complice la classifica corta i bianconeri vogliono provare a giocarsi il tutto per tutto per rientrare tra le prima quattro classificate e raggiungere la semifinale.