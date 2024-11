Diabete mellito, lunedì 18 novembre visite gratuite su prenotazione alla Casa della Salute e della Comunità

“Diabete e benessere” è il tema scelto per la giornata mondiale di sensibilizzazione sul tema prevista, come ogni anno, il 14 novembre.

Il diabete mellito è una malattia di notevole rilievo socioeconomico, ha un impatto enorme sui sistemi sanitari in relazione alla sua diffusione e alla gravità delle sue possibili complicanze.

Tra le patologie croniche, il diabete ha una elevata frequenza, tanto che l’Organizzazione mondiale della Sanità prevede che nei prossimi anni il numero degli individui malati possa raddoppiare.

In Italia la prevalenza di questa malattia è notevolmente cresciuta: le stime più recenti mostrano che circa il 7% della popolazione soffre di diabete mellito per un totale di quasi 4 milioni di persone e che siano almeno un milione le persone che ne sono affette senza saperlo.

L’Azienda Usl di Piacenza promuove un pomeriggio di sensibilizzazione, dedicato a chi vuole valutare i propri fattori di rischio. L’appuntamento è per lunedì 18 novembre, alla Casa della Salute e di Comunità di Piacenza. Per l’occasione, sono previste visite gratuite su prenotazione, con controllo della glicemia su sangue capillare e valutazione del rischio a cura di medici, dietiste, psicologi e personale infermieristico del team di Diabetologia.

L’accesso è previsto solo ed esclusivamente con appuntamento. Per prenotare chiamare il CupTel 800.651941. Non serve ricetta del medico di famiglia. Lo screening è riservato ai cittadini che non hanno mai ricevuto una diagnosi di diabete. Le persone che hanno prenotato un appuntamento possono presentarsi, nell’orario indicato, con la stampa dell’appuntamento, a digiuno da almeno due ore e con eventuali referti di esami del sangue se effettuati negli ultimi sei mesi.

Presente all’iniziativa anche l’Associazione Diabetici di Piacenza con una postazione informativa all’ingresso della Casa della Salute e di Comunità, utile sia come punto informativo sia per rispondere ai dubbi dei cittadini.