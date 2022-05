Domenica torna la grande Boxe della Salus et Virtus, Alberti: “Sarà veramente uno spettacolo” – AUDIO

Domenica 29 maggio alle ore 16.30, presso il Palazzetto dello Sport in Via F.lli Alberici n. 3 Piacenza, ritorna la grande boxe della Salus et Virtus. Con un ring allestito all’aperto, nell’area esterna del Palazzetto dello Sport, si potrà assistere a match spettacolari con i migliori pugili dilettanti della società piacentina.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno del Palazzetto dello sport di Via F.lli Alberici n. 3 Piacenza.

Le parole di Roberto Alberti in esclusiva a RadioSound

Speriamo che il tempo sia clemente domenica pomeriggio. Roberta Bonatti, la nostra campionessa, sfiderà Margherita Magistrali in un match veramente aperto ed avvincente. Nel maschile, invece, scenderà a Piacenza una squadra del Veneto per sfidare i nostri ragazzi. Boxe femminile? Il livello è molto alto. Sulle nuove leve non dico niente per scaramanzia, ma ho molta fiducia.

E poi Roberta Bonatti, campionessa di Boxe

Tornare a Piacenza è sempre emozionante. Dopo la pandemia, l’attività all’estero è fittissima. Torno da un campionato del mondo comunque soddisfacente, in cui sono uscita ai sedicesimi di finale dopo un verdetto alquanto discutibile.

Salus femminile

In casa femminile, la Salus schiererà queste atlete. Giulia Bersani, Linda Andreata, la campionessa Roberta Bonatti e la salussina Margherita Magistrali.

Salus Élite Maschile

In casa maschile, dentro con Amin Bilal, Nicola Bolis, Thanasi Serden e Ndou Pjerin. Tra gli Esordienti spazio a Corrado Lero e Alessandro Giordano, mentre tra i più giovani Pasieka Andres, Romero Cristopher, Hormatallah Baderedin (Campione Regionale Junior)

L’intervista completa a Roberto Alberti e Roberta Bonatti della Salus et Virtus