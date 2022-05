Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una palazzina abbattendo una parete: spaventoso incidente a Cadeo – FOTO

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un’abitazione, abbattendo una parete. I fatti sono accaduti questa notte. Una ragazza di 27 anni stava viaggiando al volante della propria auto lungo la via Emilia Parmense. Stava attraversando il centro abitato di Cadeo quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo della vettura. Dopo aver sbandato, la giovane ha attraversato la carreggiata andando a impattare contro un’abitazione ai margini della strada.

L’urto è stato violentissimo e parte della parete al piano terra è crollata. Al piano superiore abita una donna anziana, insieme alla sua badante: entrambe sono state svegliate dal boato ma pare che, fortunatamente, il loro appartamento sia rimasto agibile non avendo riportato danni strutturali. I vigili del fuoco sono accorsi sul posto e hanno aiutato la 27enne a lasciare l’abitacolo dell’auto per poi affidare la conducente alle cure del 118: la ragazza ha riportato gravi ferite.

I vigili del fuoco hanno poi lavorato per mettere in sicurezza lo stabile ed effettuare una prima valutazione dei danni, almeno per rassicurare l’anziana residente e la sua assistente. I carabinieri stanno cercando di capire le cause del sinistro.