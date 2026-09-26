Donazione organi, il film piacentino “Briciole al cielo” approda alla Camera dei deputati per il convegno AIDO

In Italia circa 8.600 persone sono in lista d’attesa per un trapianto e ogni anno oltre 300 muoiono a causa della mancanza di organi disponibili. A fronte di questa emergenza, preoccupa il dato sui dinieghi: circa il 43% dei cittadini che si esprime all’anagrafe del Comune nega il consenso. Per contrastare la disinformazione e promuovere una scelta consapevole, AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) organizza il convegno nazionale “Il sì alla donazione degli organi: speranza di vita per 8.000 persone in attesa”.

L’appuntamento si terrà martedì 6 ottobre alle ore 15:00 presso la Sala del Refettorio della Camera dei deputati (Via del Seminario 76, Roma).

Durante l’evento sarà proiettato il cortometraggio “Briciole al cielo”, scritto e diretto dal regista Gian Francesco Tiramani per il Cineclub Piacenza G. Cattivelli. Il film, già presentato al Senato e premiato al forum FEDIC durante la Mostra del Cinema di Venezia, racconta la storia vera del piccolo Giordano, tornato a vivere due anni fa grazie a un nuovo cuore.

Il Programma dell’evento

I lavori, moderati dalla giornalista di RTL 102.5 Ludovica Marafini, vedranno l’alternarsi di voci istituzionali, medico-scientifiche e testimonianze dirette:

Apertura e saluti istituzionali: On. Paolo Trancassini (Questore della Camera dei deputati).

On. Paolo Trancassini (Questore della Camera dei deputati). Le testimonianze e il film: Proiezione di “Briciole al cielo” e videomessaggio del piccolo Giordano. “Non solo un film” – Gian Francesco Tiramani (Regista). “Il nostro SÌ potente” – Eleonora Zorzetto (Mamma di Giorgio, donatore a 15 anni).

Il punto di vista medico e scientifico: “Mani in prestito” – Dott. Carlo Pace Napoleone (Direttore Cardiochirurgia pediatrica, Ospedale Regina Margherita di Torino). Videomessaggio del Prof. Giuseppe Feltrin (Direttore generale Centro Nazionale Trapianti). “Trapianti: sviluppo di eccellenza tra innovazione e consapevolezza sociale” – Dott. Mariano Antonio Feccia (Direttore Centro Regionale Trapianti del Lazio).

Istituzioni, etica e società: “L’importanza del SÌ per donare vita” – Dott.ssa Flavia Petrin (Presidente nazionale AIDO). “Il ruolo di chi indirizza e scrive le regole del gioco” – Sen. Beatrice Lorenzin. “Donare come solidarietà per la vita” – S.E.R. Mons. Renzo Pegoraro (Presidente della Pontificia Accademia per la Vita). “Il SÌ: dalla generosità la speranza” – Don Massimo Angelelli (Direttore Ufficio nazionale per la Pastorale della salute – CEI).

Comunicazione e buone pratiche sul territorio: “L’efficacia e la responsabilità della comunicazione nella sensibilizzazione al dono” – Valter Sirosi (Presidente Cineclub Piacenza). “Una scelta consapevole in Comune: il caso esemplare del comune di Guardiagrele” – Franco Pasquale (Responsabile ufficio anagrafe).

