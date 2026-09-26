Donazione organi, il film piacentino “Briciole al cielo” approda alla Camera dei deputati per il convegno AIDO

26 Settembre 2026 Redazione FG Attualità
Donazione organi, il film piacentino "Briciole al Cielo" in tutto il mondo per la "Giornata del Sì"

In Italia circa 8.600 persone sono in lista d’attesa per un trapianto e ogni anno oltre 300 muoiono a causa della mancanza di organi disponibili. A fronte di questa emergenza, preoccupa il dato sui dinieghi: circa il 43% dei cittadini che si esprime all’anagrafe del Comune nega il consenso. Per contrastare la disinformazione e promuovere una scelta consapevole, AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) organizza il convegno nazionale “Il sì alla donazione degli organi: speranza di vita per 8.000 persone in attesa”.

L’appuntamento si terrà martedì 6 ottobre alle ore 15:00 presso la Sala del Refettorio della Camera dei deputati (Via del Seminario 76, Roma).

Durante l’evento sarà proiettato il cortometraggio “Briciole al cielo”, scritto e diretto dal regista Gian Francesco Tiramani per il Cineclub Piacenza G. Cattivelli. Il film, già presentato al Senato e premiato al forum FEDIC durante la Mostra del Cinema di Venezia, racconta la storia vera del piccolo Giordano, tornato a vivere due anni fa grazie a un nuovo cuore.

Il Programma dell’evento

I lavori, moderati dalla giornalista di RTL 102.5 Ludovica Marafini, vedranno l’alternarsi di voci istituzionali, medico-scientifiche e testimonianze dirette:

  • Apertura e saluti istituzionali: On. Paolo Trancassini (Questore della Camera dei deputati).
  • Le testimonianze e il film:
    • Proiezione di “Briciole al cielo” e videomessaggio del piccolo Giordano.
    • “Non solo un film” – Gian Francesco Tiramani (Regista).
    • “Il nostro SÌ potente” – Eleonora Zorzetto (Mamma di Giorgio, donatore a 15 anni).
  • Il punto di vista medico e scientifico:
    • “Mani in prestito” – Dott. Carlo Pace Napoleone (Direttore Cardiochirurgia pediatrica, Ospedale Regina Margherita di Torino).
    • Videomessaggio del Prof. Giuseppe Feltrin (Direttore generale Centro Nazionale Trapianti).
    • “Trapianti: sviluppo di eccellenza tra innovazione e consapevolezza sociale” – Dott. Mariano Antonio Feccia (Direttore Centro Regionale Trapianti del Lazio).
  • Istituzioni, etica e società:
    • “L’importanza del SÌ per donare vita” – Dott.ssa Flavia Petrin (Presidente nazionale AIDO).
    • “Il ruolo di chi indirizza e scrive le regole del gioco” – Sen. Beatrice Lorenzin.
    • “Donare come solidarietà per la vita” – S.E.R. Mons. Renzo Pegoraro (Presidente della Pontificia Accademia per la Vita).
    • “Il SÌ: dalla generosità la speranza” – Don Massimo Angelelli (Direttore Ufficio nazionale per la Pastorale della salute – CEI).
  • Comunicazione e buone pratiche sul territorio:
    • “L’efficacia e la responsabilità della comunicazione nella sensibilizzazione al dono” – Valter Sirosi (Presidente Cineclub Piacenza).
    • “Una scelta consapevole in Comune: il caso esemplare del comune di Guardiagrele” – Franco Pasquale (Responsabile ufficio anagrafe).

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