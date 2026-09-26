Serie B Interregionale – Bakery pronta all’esordio: il campionato si apre con la sfida esterna con la Fulgor Fidenza

La Serie B Interregionale è pronta al via: domenica 27 settembre il campionato prenderà finalmente vita dopo la sosta estiva con la Bakery che aprirà il suo cammino in trasferta al PalaPratizzoli di Fidenza nella sfida con la Fulgor (palla a due alle diciotto).

A contendersi i primi punti due formazioni piuttosto rinnovate che hanno come comune denominatore la scelta di investire ed integrare a pieno i giovani nel roster delle prime squadre. Bakery e Fulgor si sono già incrociate nel pre-stagione con una amichevole che ha visto i gialloblu vittoriosi: Fidenza è squadra di grande caratura capace di unire doti tecniche ad importanti caratteristiche fisiche.

Così coach Salvemini a metà settimana ha commentato l’esordio dei suoi ragazzi in campionato. «La pallacanestro non è data dal campionato che si va a giocare: è data dalla quotidianità, dai progetti. Abbiamo continuato quello che con coerenza abbiamo delineato l’anno scorso: la B Interregionale è un campionato tecnicamente e fisicamente diverso ma l’idea di lavoro e di progetto non cambia. Dobbiamo giocare la nostra pallacanestro, essere concentrati e duri: mettere la nostra fisicità e giocare sui nostri punti di forza che stiamo esplorando e sviluppando sempre più. Mi aspetto squadra che tiene testa alta come ha dimostrato nel pre-campionato».