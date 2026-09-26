Rugby – Esordio ufficiale per Sitav Lyons: domenica la sfida con l’Accademia “Ivan Francescato”

“Primo giorno di scuola” per Sitav Rugby Lyons, che domenica fa il suo esordio ufficiale in stagione. Si apre con il primo turno di Coppa Italia, che vedrà i Leoni contrapposti all’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”, selezione dei migliori giocatori U20 italiani, che andrà in scena allo Stadio “Sergio Lanfranchi” di Parma alle ore 15.30.

Un’occasione importante per fare un primo bilancio dello stato di forma dei bianconeri, come racconta l’Head Coach Tino Paoletti: “Siamo soddisfatti di quanto mostrato nelle amichevoli delle ultime settimane, nonostante qualche infortunio di troppo che ha rallentato il nostro lavoro corale. Per questa partita recuperiamo diversi elementi importanti, e siamo pronti a misurarci con un avversario ostico: i ragazzi dell’Accademia sono reduci da una tournée in Argentina molto positiva, e sono sicuramente una squadra in forma, veloce e tecnica. Sarà una sfida tra due formazioni giovani e vogliose di mettersi in mostra, in cui da parte nostra ci sarà sicuramente l’eccitazione della prima volta, con tanti esordi anche di giovani ragazzi piacentini, e la determinazione a portare a casa un risultato importante per il nostro percorso.”

A livello di formazione, Capitan Moretto guida gli avanti dalla seconda linea al fianco del nuovo acquisto Broccio, con Tripodo e Gaddi che trovano posti in prima linea insieme a Bolzoni. L’esordiente Lacenere si schiera con Bance e Perazzoli in terza, mentre la cerniera dei mediani è composta da Colombo e Camerto. Linea arretrata interamente Under22, con Gaetano e Moore ai centri e il triangolo allargato composto da Calosso, Solari e Pasini. Pronti a fare il proprio esordio anche Basso e Oppizzi dalla panchina.

Sitav Rugby Lyons: Pasini; Solari, Moore, Gaetano, Calosso; Camero, Colombo; Perazzoli, Lacenere, Bance; Moretto (cap), Broccio; Tripodo, Bolzoni, Gaddi. A disp: Borghi, Bona, Moretti, Basso, Barbieri, Isola, Oppizzi, Nakov

Non disponibili per infortunio: Scatigna, Via A, Via G, Bottacci, Rodina, Russo, Coluzzi, Franzoso, Fornasari