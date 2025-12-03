Dopo lo scontro con un furgone si allontana, aveva una patente falsa: denunciato

Il Radiomobile dei carabinieri di Piacenza interviene dopo un incidente stradale: il conducente si allontana per motivi “fisiologici”, ma è denunciato per falsificazione di documenti.

Un incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla Via Emilia Pavese, alle ore 06:10, ha richiesto l’intervento tempestivo dei carabinieri del Radiomobile di Piacenza. Un’automobile e un furgoncino, sono stati coinvolti in un sinistro stradale, fortunatamente senza feriti. Tuttavia, gli accertamenti che ne sono seguiti hanno portato alla denuncia di uno dei conducenti per un reato grave.

Il conducente del furgoncino ha chiamato il 112 riferendo di essere stato tamponato nei pressi di una rotatoria, mentre il conducente dell’automobile, un 41enne originario della Costa d’Avorio, domiciliato in città, si è inizialmente allontanato dal luogo dell’incidente. Ha dichiarato ai militari di essersi allontanato per motivi fisiologici, ma quando i carabinieri lo hanno fatto ritornare sul luogo dell’incidente e lo hanno identificato, è emerso che stava circolando con una patente di guida falsa.

La verifica del documento ha infatti rivelato che la patente mostrata dal conducente era contraffatta. In seguito agli accertamenti, il 41enne è stato denunciato per falsificazione e uso di una patente extraeuropea falsa. Il passeggero della vettura, anche quest’ultimo originario della Costa d’Avorio, è stato anch’egli identificato, ma non risultava coinvolto nella falsificazione del documento.

