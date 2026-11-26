Due cani di razza Bodeguero Español, un maschio e una femmina rispettivamente di 9 e 10 anni, sono stati sequestrati in Val Nure dalle Guardie Zoofile dell’OIPA di Piacenza, intervenute a seguito di una segnalazione. I due cani, entrambi sottoposti a caudotomia, vivevano in un locale commerciale del piacentino, liberi di girovagare ma in evidente stato di sofferenza e indebolimento fisico.

Profonde ferite al collo, necessario un intervento chirurgico salvavita

I cani presentavano profonde ferite sul collo, presumibilmente da taglio, che da un esame veterinario successivo sono risultate ormai infette. La gravità delle lesioni ha richiesto un complicato intervento chirurgico salva vita, durato diverse ore.

Condannata la proprietaria, disposta la confisca dei due cani

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale Penale di Piacenza ha condannato la proprietaria al pagamento di una sanzione pecuniaria, per aver detenuto gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. I due cani, ribattezzati Willy e Mila, sono stati confiscati e affidati al custode giudiziario che se ne era preso cura sin dall’inizio.

Willy e Mila stanno meglio e cercano una famiglia che li accolga insieme

Oggi stanno meglio e aspettano una famiglia disposta ad accoglierli insieme, perché possano continuare il loro percorso di rinascita senza separarsi.

L’appello dell’OIPA di Piacenza per un’adozione nel Nord Italia

“Questi due cagnolini, nonostante le sofferenze terribili che hanno vissuto, si fidano ancora delle persone. Hanno un carattere socievole e sapranno essere compagni fedeli per chiunque scelga di donargli una seconda possibilità. Per loro cerchiamo preferibilmente un’adozione nel Nord Italia, per poter organizzare un inserimento graduale e accompagnarli nel percorso verso la loro nuova vita”, commenta Paola Monga, Coordinatrice Guardie Zoofile OIPA Piacenza.