Incidente stradale nella serata di mercoledì 25 novembre a Borgonovo Val Tidone, dove un’automobile è precipitata nel fossato della Rocca. Alla guida della vettura una donna di circa 50 anni, che avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

L’incidente si è verificato intorno alle 21.30. Secondo una prima ricostruzione, la 50enne avrebbe improvvisamente perso il controllo della vettura che, dopo aver sbandato, è precipitata nel fossato della storica Rocca di Borgonovo.

La particolare posizione in cui è finita l’automobile ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso insieme al personale sanitario del 118, che ha preso in carico la donna.

Nonostante la spettacolare dinamica dell’incidente, le condizioni dell’automobilista non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, ai quali sono affidati gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.