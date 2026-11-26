Prosegue la pioggia e sale il livello del Chero, dove nelle prime ore di giovedì 26 novembre è stata superata la soglia idrometrica 3. Alle 5.15 l’idrometro di Ciriano ha registrato un livello di 1,67 metri, facendo scattare la comunicazione di piena in corso, diramata alle 5.46 dal sistema regionale di allertamento.

La Prefettura di Piacenza ha richiamato gli enti competenti alla massima attenzione e all’attuazione delle misure previste dai piani di emergenza.

Tra i Comuni destinatari della comunicazione figurano Bettola, Caorso, Farini, Ferriere, Piacenza, Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, San Giorgio Piacentino e Vigolzone.

L’evoluzione della piena e i livelli idrometrici possono essere consultati sul portale regionale Allerta Meteo Emilia-Romagna.