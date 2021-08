Edoardo Scotti, che delusione: chiude in 45.71 e resta fuori dalle semifinali per un soffio

Dopo essere rimasto fuori dalla finale della 4×400 mista per 22 centesimi, Edoardo Scotti viene escluso anche dalla semifinale della gara individuale per un soffio. 45.71 il crono dell’azzurro che chiude la propria batteria al quinto posto e sfiora il 45.51 richiesto per accedere al turno successivo. Non sono fortunati questi primi giorni dell’italiano alle Olimpiadi e lui stesso si dichiara per nulla soddisfatto una volta conclusa la prova. Peccato, perché le premesse erano buone. Adesso rimane solo la staffetta 4×400 maschile.