Educazione alla Campagna Amica, oltre 2 mila studenti verso il gran finale in Piazza Cavalli il 28 maggio

Il progetto di Educazione alla Campagna Amica taglia il traguardo dell’edizione 2025/2026. Un anno da record per l’iniziativa firmata Coldiretti Emilia Romagna, Donne Coldiretti e Coldidattica, che ha messo al centro il tema: “La Dieta Mediterranea, espressione di gusto e salute”.

L’iniziativa ha registrato una partecipazione straordinaria nel Piacentino, coinvolgendo oltre 2.000 alunni (dalla scuola dell’infanzia alle superiori). Il successo è stato reso possibile grazie al sostegno di:

Fondazione di Piacenza e Vigevano

Banca di Piacenza

Comune di Castel San Giovanni e con la collaborazione di numerosi comuni della provincia.

Il Percorso: Dai Banchi alla Terra

Le attività, iniziate lo scorso 19 gennaio, hanno offerto un viaggio multidisciplinare tra:

Educazione alimentare e sostenibilità.

e sostenibilità. Conoscenza dell’ agricoltura locale .

. Storia delle eccellenze enogastronomiche piacentine.

“Investire nell’educazione alimentare significa investire nel futuro delle nostre comunità,” afferma Roberto Gallizioli, Direttore di Coldiretti Piacenza. “Accompagniamo i giovani a capire l’importanza delle scelte quotidiane e del rispetto per l’ambiente.”

Diventa Giurato: Vota gli Elaborati Creativi

Gli studenti hanno trasformato quanto appreso in originali lavori creativi. Ora tocca ai cittadini fare la propria parte:

Gli elaborati sono esposti al Mercato Coperto di Campagna Amica (via Farnesiana, 17) e consultabili online su mercatoviafarnesiana.com. È possibile scaricare la scheda online e consegnarla compilata presso il Mercato Coperto entro il 20 maggio.

Il voto popolare si sommerà a quello della giuria tecnica dei partner, che si riunirà domani, martedì 19 maggio per assegnare i premi alle classi.

Il 28 Maggio la Grande Festa in Piazza Cavalli

Il culmine del progetto sarà una mattinata di festa nel cuore di Piacenza. Giovedì 28 maggio, Piazza Cavalli si riempirà di energia con:

Ospiti Speciali: Il comico Fabrizio Fontana (celebre per il suo Capitan Ventosa).

Il comico (celebre per il suo Capitan Ventosa). Animazione: Radio Sound, gli artisti di Tadam e la ludoteca Balaclà con alcuni personaggi amatissimi dai più piccoli.

Radio Sound, gli artisti di Tadam e la ludoteca Balaclà con alcuni personaggi amatissimi dai più piccoli. Partner: L’evento è organizzato insieme al Consorzio di Bonifica di Piacenza e vedrà la partecipazione di numerose realtà e associazioni locali.

Un momento di celebrazione collettiva per ribadire il legame indissolubile tra le nuove generazioni, la scuola e il mondo agricolo.

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